Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da bir gencin öldürülmesiyle ilgili yeniden yargılanan sanığa 8 yıl 4 ay hapis

        Adana'da 9 yıl önce Suriyeli bir gencin tabancayla vurularak öldürülmesine yardım ettiği iddiasıyla 10 yıl hapse çarptırılan tutuksuz sanığa Yargıtay'ın bozma kararı sonrası yeniden yargılandığı davada "kasten öldürmeye yardım etme" suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2025 - 12:28 Güncelleme: 16.12.2025 - 12:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da bir gencin öldürülmesiyle ilgili yeniden yargılanan sanığa 8 yıl 4 ay hapis
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Adana'da 9 yıl önce Suriyeli bir gencin tabancayla vurularak öldürülmesine yardım ettiği iddiasıyla 10 yıl hapse çarptırılan tutuksuz sanığa Yargıtay'ın bozma kararı sonrası yeniden yargılandığı davada "kasten öldürmeye yardım etme" suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezası verildi.

        Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuksuz sanık A.K. ve taraf avukatları katıldı.

        Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, 9 Kasım 2016'da merkez Yüreğir ilçesi Alihocalı Mahallesi'nde Suriyeli Mehmet Sfuk'un (19) sulama kanalının kenarında ev sahibi M.T. tarafından tabancayla vurularak öldürüldüğünü belirtti.

        Cinayetin işlenmesi sırasında A.K'nin olay yerinde olduğunu ve M.T'nin aracını temizlediğini aktaran savcı, sanığın "kasten öldürmeye yardım etme" suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezalandırılmasını istedi.

        A.K. ise cinayetle ilgisinin bulunmadığını iddia ederek ve mütalaayı kabul etmediğini söyledi.

        Sfuk'u, M.T'nin kiracısı olması dolayısıyla tanıdığını dile getiren A.K. şu beyanda bulundu:

        "M.T. ile araçta müzik dinlerken maktul Mehmet Sfuk'u gördüm. Kendisi Arapça olarak M.T'den sim kart isteyip yanımızdan ayrıldı. M.T'nin evinin önüne geldiğimizde yarın aracını muayeneye götüreceğini ve aracı yıkamak için kendisine yardım etmemi söyledi. Bende aracı yıkamaya yardım ettim. Olay yerine araçla gitmedim. Mehmet Sfuk'un öldürüldüğünü polislerden öğrendim."

        Avukatı da dinleyen mahkeme heyeti, "kasten öldürmeye yardım etme" suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.

        - Olay ve dava süreci

        Merkez Yüreğir ilçesi Alihocalı Mahallesi'nde 9 Kasım 2016'da Suriyeli Mehmet Sfuk'u öldürülmesine ilişkin davada sanıklardan M.T. "kasten öldürme" ve ruhsatsız silah taşıma" suçlarından 26 yıl 8 ay hapse çarptırılmış, A.T. A.K. ve A.D'ye "kasten öldürmeye yardım etme" suçundan 10'ar yıl hapis verilmiş, A.İ ise beraat etmişti.

        Yargıtay 3. Ceza Dairesi, sanıklardan M.T, A.T. ve A.D'ye verilen mahkumiyet hükümleri ile A.İ. hakkındaki beraat kararını onamış, A.K'nin hükmünü ise "fazla ceza tayini" gerekçesiyle bozup dosyayı yerel mahkemeye göndermişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sokakta çığlık! Darp ettiği eşinin başına silah dayadı!
        Sokakta çığlık! Darp ettiği eşinin başına silah dayadı!
        Elon Musk dünyanın ilk dolar trilyoneri olma yolunda
        Elon Musk dünyanın ilk dolar trilyoneri olma yolunda
        İlayda Alkaş'ı öldürmüştü! Katilden haber var!
        İlayda Alkaş'ı öldürmüştü! Katilden haber var!
        Fenerbahçe'de Tedesco farkı!
        Fenerbahçe'de Tedesco farkı!
        Beyaz Saray yetkilileri Netanyahu'yu azarladı
        Beyaz Saray yetkilileri Netanyahu'yu azarladı
        Bahis reklamlarına yasak geliyor
        Bahis reklamlarına yasak geliyor
        Galatasaray'dan Icardi kararı!
        Galatasaray'dan Icardi kararı!
        Konut satışları vites düşürdü
        Konut satışları vites düşürdü
        GAİN'e soruşturma: Gözaltılar var
        GAİN'e soruşturma: Gözaltılar var
        Hint-Pasifik kökenli! Türkiye kıyılarında ilk kez görüldü
        Hint-Pasifik kökenli! Türkiye kıyılarında ilk kez görüldü
        Albanese Ahmed'i ziyaret etti: "Gerçek bir kahraman"
        Albanese Ahmed'i ziyaret etti: "Gerçek bir kahraman"
        Cinayet işledi! Balkondan kaçmaya çalışırken kaydedildi!
        Cinayet işledi! Balkondan kaçmaya çalışırken kaydedildi!
        40 bin dolarlık saat Raki'nin 'Kunduzi' tekniğiyle çalındı!
        40 bin dolarlık saat Raki'nin 'Kunduzi' tekniğiyle çalındı!
        Gencecik bir hayat soldu! Sürücü tutuklandı!
        Gencecik bir hayat soldu! Sürücü tutuklandı!
        Reiner çiftinin ölümünün ardından Trump'tan şok paylaşım
        Reiner çiftinin ölümünün ardından Trump'tan şok paylaşım
        Konut fiyatlarında 21 ay sonra reel artış
        Konut fiyatlarında 21 ay sonra reel artış
        Her gün kullanıyoruz ama kökenini bilmiyoruz!
        Her gün kullanıyoruz ama kökenini bilmiyoruz!
        KOBİ'lere 1.5 milyar Euro'luk finansman
        KOBİ'lere 1.5 milyar Euro'luk finansman
        Yazarlardan çarpıcı yorum: Omurganın vazgeçilmezleri!
        Yazarlardan çarpıcı yorum: Omurganın vazgeçilmezleri!
        "Rolü çok benimsedim"
        "Rolü çok benimsedim"

        Benzer Haberler

        Adana'da "Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek" resim sergisi açıldı
        Adana'da "Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek" resim sergisi açıldı
        Adana'da 112 personeli sağlık hizmetinde engellere takılmamak için işaret d...
        Adana'da 112 personeli sağlık hizmetinde engellere takılmamak için işaret d...
        En ucuz meyve mandalina: Dalında 3, pazarda 5 lira
        En ucuz meyve mandalina: Dalında 3, pazarda 5 lira
        Sevgilisinin eski erkek arkadaşını öldürdü: Balkondan balkona atlayıp kaçma...
        Sevgilisinin eski erkek arkadaşını öldürdü: Balkondan balkona atlayıp kaçma...
        Sevgilisinin eski erkek arkadaşını öldürdü, balkondan atlayıp kaçmak isterk...
        Sevgilisinin eski erkek arkadaşını öldürdü, balkondan atlayıp kaçmak isterk...
        Cinayetten 26 yıl ceza yedi, göl kenarında gezerken yakalandı
        Cinayetten 26 yıl ceza yedi, göl kenarında gezerken yakalandı