Adana'da bir gencin öldürülmesiyle ilgili yeniden yargılanan sanığa 8 yıl 4 ay hapis

Adana'da 9 yıl önce Suriyeli bir gencin tabancayla vurularak öldürülmesine yardım ettiği iddiasıyla 10 yıl hapse çarptırılan tutuksuz sanığa Yargıtay'ın bozma kararı sonrası yeniden yargılandığı davada "kasten öldürmeye yardım etme" suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezası verildi.

Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuksuz sanık A.K. ve taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, 9 Kasım 2016'da merkez Yüreğir ilçesi Alihocalı Mahallesi'nde Suriyeli Mehmet Sfuk'un (19) sulama kanalının kenarında ev sahibi M.T. tarafından tabancayla vurularak öldürüldüğünü belirtti.

Cinayetin işlenmesi sırasında A.K'nin olay yerinde olduğunu ve M.T'nin aracını temizlediğini aktaran savcı, sanığın "kasten öldürmeye yardım etme" suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezalandırılmasını istedi.

A.K. ise cinayetle ilgisinin bulunmadığını iddia ederek ve mütalaayı kabul etmediğini söyledi.

Sfuk'u, M.T'nin kiracısı olması dolayısıyla tanıdığını dile getiren A.K. şu beyanda bulundu: "M.T. ile araçta müzik dinlerken maktul Mehmet Sfuk'u gördüm. Kendisi Arapça olarak M.T'den sim kart isteyip yanımızdan ayrıldı. M.T'nin evinin önüne geldiğimizde yarın aracını muayeneye götüreceğini ve aracı yıkamak için kendisine yardım etmemi söyledi. Bende aracı yıkamaya yardım ettim. Olay yerine araçla gitmedim. Mehmet Sfuk'un öldürüldüğünü polislerden öğrendim." Avukatı da dinleyen mahkeme heyeti, "kasten öldürmeye yardım etme" suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın mevcut halinin devamına karar verdi. - Olay ve dava süreci Merkez Yüreğir ilçesi Alihocalı Mahallesi'nde 9 Kasım 2016'da Suriyeli Mehmet Sfuk'u öldürülmesine ilişkin davada sanıklardan M.T. "kasten öldürme" ve ruhsatsız silah taşıma" suçlarından 26 yıl 8 ay hapse çarptırılmış, A.T. A.K. ve A.D'ye "kasten öldürmeye yardım etme" suçundan 10'ar yıl hapis verilmiş, A.İ ise beraat etmişti.