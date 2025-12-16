Habertürk
Habertürk
        Kozan'da hastane önünde bekleyenlere çorba ikram edildi

        Kozan'da hastane önünde bekleyenlere çorba ikram edildi

        Kozan ilçesinde AK Parti Gençlik Kolları üyeleri, hastane önünde yakınlarını bekleyen vatandaşlara çorba ikramında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2025 - 13:20 Güncelleme: 16.12.2025 - 13:20
        Kozan'da hastane önünde bekleyenlere çorba ikram edildi
        Kozan ilçesinde AK Parti Gençlik Kolları üyeleri, hastane önünde yakınlarını bekleyen vatandaşlara çorba ikramında bulundu.

        AK Parti Gençlik Kolları, sosyal sorumluluk projesi kapsamında Kozan Devlet Hastanesi önünde etkinlik gerçekleştirdi.

        Etkinlik kapsamında vatandaşlara çorba ikramında bulunuldu.

        AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Süleyman Yavuz, vatandaşların yanında olmayı görev bildiklerini kaydederek, "Bugün burada gerçekleştirdiğimiz çorba ikramı, hem dayanışmamızı pekiştirmek hem de vatandaşlarımızın gönlünü ısıtmak için küçük ama anlamlı bir adım. Kozan gençliği olarak halkımızın derdiyle dertlenmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

