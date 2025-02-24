Kozan'da huzur ve güven uygulamalarında yakalanan 13 firari şüpheli tutuklandı

Çeşitli suçlardan aranan 13 şüphelinin yakalandığı çalışmalarda, ruhsatsız 2 tabanca ve 1 av tüfeği, 45 fişek, 242,4 gram uyuşturucu ile 523 uyuşturucu hap ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 17 Şubat'tan itibaren 37 farklı noktada huzur ve güven uygulaması yaptı.

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