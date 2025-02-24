Kozan'da huzur ve güven uygulamalarında yakalanan 13 firari şüpheli tutuklandı
Adana'nın Kozan ilçesinde çeşitli suçlardan arandıkları gerekçesiyle huzur ve güven uygulamalarında gözaltına alınan 13 şüpheli tutuklandı.
Adana'nın Kozan ilçesinde çeşitli suçlardan arandıkları gerekçesiyle huzur ve güven uygulamalarında gözaltına alınan 13 şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 17 Şubat'tan itibaren 37 farklı noktada huzur ve güven uygulaması yaptı.
Çeşitli suçlardan aranan 13 şüphelinin yakalandığı çalışmalarda, ruhsatsız 2 tabanca ve 1 av tüfeği, 45 fişek, 242,4 gram uyuşturucu ile 523 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 13 şüpheli çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Trafik denetiminde 34 sürücüye para cezası uygulayan ekipler, 11 aracı trafikten men etti.
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