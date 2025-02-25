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        Adana'da Sarıçam'da öğrencilerden üst geçit talebi

        Adana'nın Sarıçam ilçesindeki İstiklal Ortaokulu öğrencileri, okulun önüne üst geçit yapılmasını talep etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2025 - 14:35 Güncelleme: 25.02.2025 - 14:35
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        Adana'da Sarıçam'da öğrencilerden üst geçit talebi
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        Adana'nın Sarıçam ilçesindeki İstiklal Ortaokulu öğrencileri, okulun önüne üst geçit yapılmasını talep etti.

        Öğrenciler ve veliler, İstiklal Mahallesi'nde bulunan okulun önünde bir araya geldi.

        Özellikle okula giriş ve çıkış saatlerinde caddede trafiğin yoğun olduğunu belirten öğrenciler, çok sayıda kazanın yaşandığı bölgeye üst geçit yapılması talebinde bulundu.

        Mahalle sakinleri de öğrencilerin üst geçit talebine destek verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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