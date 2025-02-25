Adana'da Sarıçam'da öğrencilerden üst geçit talebi
Adana'nın Sarıçam ilçesindeki İstiklal Ortaokulu öğrencileri, okulun önüne üst geçit yapılmasını talep etti.
Adana'nın Sarıçam ilçesindeki İstiklal Ortaokulu öğrencileri, okulun önüne üst geçit yapılmasını talep etti.
Öğrenciler ve veliler, İstiklal Mahallesi'nde bulunan okulun önünde bir araya geldi.
Özellikle okula giriş ve çıkış saatlerinde caddede trafiğin yoğun olduğunu belirten öğrenciler, çok sayıda kazanın yaşandığı bölgeye üst geçit yapılması talebinde bulundu.
Mahalle sakinleri de öğrencilerin üst geçit talebine destek verdi.
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