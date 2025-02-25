Adana'da Sarıçam'da öğrencilerden üst geçit talebi

Özellikle okula giriş ve çıkış saatlerinde caddede trafiğin yoğun olduğunu belirten öğrenciler, çok sayıda kazanın yaşandığı bölgeye üst geçit yapılması talebinde bulundu.

Öğrenciler ve veliler, İstiklal Mahallesi'nde bulunan okulun önünde bir araya geldi.

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