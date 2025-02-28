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        Adana'da kendisini bankacı olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan sanığa dava

        Adana'da, kendisini banka personeli olarak tanıtıp bir kişinin 64 bin lirasını dolandırdığı iddia edilen sanık hakkında "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2025 - 10:12 Güncelleme: 28.02.2025 - 10:12
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        Adana'da kendisini bankacı olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan sanığa dava
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        Adana'da, kendisini banka personeli olarak tanıtıp bir kişinin 64 bin lirasını dolandırdığı iddia edilen sanık hakkında "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

        Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca, dolandırıcılık yaptığı ileri sürülen tutuksuz N.T. ile ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı.

        N.T. hakkında, "kişinin kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta, kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık" suçundan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

        İddianamede, sanığın 5 Temmuz 2024'te müşteki N.M'yi telefonla arayıp kendisini banka personeli olarak tanıttığı ve sigorta poliçesinin yenilenmesi gerektiğini söylediği aktarıldı.

        Müşteki N.M'nin sanığın belirttiği işlemleri yapması ve telefonuna gelen kodları söylemesi üzerine banka hesabından 64 bin lira çekildiği ifade edilen iddianamede, N.T'nin 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

        İddianamedeki ifadesinde hakkındaki suçlamaları reddeden sanığın yargılanmasına Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince gelecek günlerde başlanacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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