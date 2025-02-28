Adana'da pikapta şofbene gizlenmiş 806 uyuşturucu hap ele geçirildi
Adana'da polis ekipleri, bir pikapta şofbene gizlenmiş 806 uyuşturucu hap buldu, 2 şüpheli tutuklandı.
Adana'da polis ekipleri, bir pikapta şofbene gizlenmiş 806 uyuşturucu hap buldu, 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu bulunduğundan şüphelendiği bir pikabı takibe aldı.
Ekipler, peşine düştükleri aracı Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda durdurarak narkotik dedektör köpeğiyle arama yaptı.
Köpeğin tepki verdiği araçtaki elektrikli şofbeni inceleyen ekipler, içerisinde 806 uyuşturucu hap buldu.
Bunun üzerine sürücü Uğur E. (35) ve yanındaki Fevzi E. (20) gözaltına alındı.
İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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