Adana'da ağaca çarparak ikiye ayrılan otomobilin sürücüsü yaralandı
Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde ağaca çarparak ikiye ayrılan otomobilden yaralı çıkarılan sürücü, hastaneye kaldırıldı.
Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde ağaca çarparak ikiye ayrılan otomobilden yaralı çıkarılan sürücü, hastaneye kaldırıldı.
Dr. Sadık Ahmet Bulvarı'nda ehliyetsiz sürücü S.K. (17) yönetimindeki 01 ACP 425 plakalı otomobil kontrolden çıkarak refüjdeki ağaca çarptıktan sonra ikiye ayrıldı.
Kazayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince araçtan yaralı çıkarılan S.K, ambulansla Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Tedaviye alınan S.K'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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