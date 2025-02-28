Adana'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.S, M.H. ve A.R. tutuklandı, A.H. ve S.N. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ adına Suriye ve Irak'ta silahlı faaliyet gösteren yabancı uyruklu 5 şüphelinin Türkiye'ye girdiğini ve Adana'da saklandığını tespit etti.

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