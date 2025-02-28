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        Adana'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

        Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2025 - 09:43 Güncelleme: 28.02.2025 - 09:43
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        Adana'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
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        Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ adına Suriye ve Irak'ta silahlı faaliyet gösteren yabancı uyruklu 5 şüphelinin Türkiye'ye girdiğini ve Adana'da saklandığını tespit etti.

        Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, zanlılar M.S. (33), M.H. (39), A.R. (34), A.H. (17) ve S.N'yi (46) yakaladı.

        Şüphelilerin, merkez Yüreğir ilçesinde tarım işçisi olarak çalışarak kendilerini gizledikleri belirlendi.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.S, M.H. ve A.R. tutuklandı, A.H. ve S.N. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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