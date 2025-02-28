Adana'da yasa dışı silah ticareti operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye çıkarılan şüphelilerden 4’ü nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla olmak üzere 14’ü serbest bırakıldı.

Bu kapsamda, belirlenen adreslere özel harekat polislerinin de desteğiyle eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı silah ve mühimmat ticareti yapanları belirlemek için çalışma başlattı.

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