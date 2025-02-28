Adana'da yasa dışı silah ticareti operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı
Adana'da yasa dışı silah ticareti yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 18 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
Adana'da yasa dışı silah ticareti yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 18 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı silah ve mühimmat ticareti yapanları belirlemek için çalışma başlattı.
Bu kapsamda, belirlenen adreslere özel harekat polislerinin de desteğiyle eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Adreslerdeki aramalarda çeşitli yerlere gizlenmiş ruhsatsız 4 tabanca ve 4 av tüfeği ele geçirildi, 18 zanlı yakalandı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye çıkarılan şüphelilerden 4’ü nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla olmak üzere 14’ü serbest bırakıldı.
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