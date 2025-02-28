Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi

        Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2025 - 08:09 Güncelleme: 28.02.2025 - 08:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi
        ABONE OL

        Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        İlçedeki İstiklal Mahallesi'nde Mehmet Alyörük'e (75) ait müstakil evde gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Mehmet Alyörük, zihinsel engelli oğlu Bayram Alyörük (55) ile dışarı çıkarak durumu itfaiyeye bildirdi.

        Yangın kısa sürede büyüyerek evin tamamına yayıldı.

        Olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        DEM heyetinden İmralı ziyareti sonrası açıklama
        DEM heyetinden İmralı ziyareti sonrası açıklama
        İmralı çağrısı dış basında da yer aldı
        İmralı çağrısı dış basında da yer aldı
        Meteoroloji'den saatli kritik uyarı! 5 bölgede yağış var!
        Meteoroloji'den saatli kritik uyarı! 5 bölgede yağış var!
        "4 Mart'ta planlandığı gibi yürürlüğe girecek"
        "4 Mart'ta planlandığı gibi yürürlüğe girecek"
        "Enflasyonu yükselten temelde hizmet sektörü"
        "Enflasyonu yükselten temelde hizmet sektörü"
        Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Trump ile görüşecek
        Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Trump ile görüşecek
        Tarihi İmralı çağrısının kronolojisi
        Tarihi İmralı çağrısının kronolojisi
        Miras davasında yeni gelişme
        Miras davasında yeni gelişme
        Gece çalışan kadın işçiye servis
        Gece çalışan kadın işçiye servis
        Uyku kalitesini artıran 15 altın öneri!
        Uyku kalitesini artıran 15 altın öneri!
        Yabancı hakeme karşı
        Yabancı hakeme karşı
        Ceza tepkisi: Tahkim'e gideceğiz!
        Ceza tepkisi: Tahkim'e gideceğiz!
        ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın geliri yüzde 78 arttı
        ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın geliri yüzde 78 arttı
        Mourinho'ya 4 maç, Buruk'a 1 maç ceza!
        Mourinho'ya 4 maç, Buruk'a 1 maç ceza!
        G.Saray 'fair-play puanıyla' çeyrek finalde!
        G.Saray 'fair-play puanıyla' çeyrek finalde!
        Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği iller...
        Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği iller...
        Youssef En-Nesyri'den kariyer rekoru!
        Youssef En-Nesyri'den kariyer rekoru!
        Aidat kirayı geçerse farkı ev sahibi ödeyecek
        Aidat kirayı geçerse farkı ev sahibi ödeyecek
        Lemina taşları yerinden oynatıyor
        Lemina taşları yerinden oynatıyor
        Gaziantep'te zehirlenen 3 kardeş hayatını kaybetti!
        Gaziantep'te zehirlenen 3 kardeş hayatını kaybetti!

        Benzer Haberler

        Ağaca çarpıp ikiye bölünen otomobilin ön kısmında sürüklenen sürücü hafif y...
        Ağaca çarpıp ikiye bölünen otomobilin ön kısmında sürüklenen sürücü hafif y...
        Adana'da ağaca çarparak ikiye ayrılan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Adana'da ağaca çarparak ikiye ayrılan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Adana'da üretim fazlası kumaşlardan yapılan elbiselerle defile düzenlendi
        Adana'da üretim fazlası kumaşlardan yapılan elbiselerle defile düzenlendi
        Adana'da "Nadir Hastalıklar Günü" etkinliği düzenlendi
        Adana'da "Nadir Hastalıklar Günü" etkinliği düzenlendi
        Adana'da ağabeyini bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen sanığa müebbet hapis
        Adana'da ağabeyini bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen sanığa müebbet hapis
        Adana'da yangında çiftliği zarar gören besiciye yem ve malzeme desteği veri...
        Adana'da yangında çiftliği zarar gören besiciye yem ve malzeme desteği veri...