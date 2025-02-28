Adana'da çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi
Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
İlçedeki İstiklal Mahallesi'nde Mehmet Alyörük'e (75) ait müstakil evde gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Mehmet Alyörük, zihinsel engelli oğlu Bayram Alyörük (55) ile dışarı çıkarak durumu itfaiyeye bildirdi.
Yangın kısa sürede büyüyerek evin tamamına yayıldı.
Olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.
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