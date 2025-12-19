Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da oğlunu öldüren babaya verilen 20 yıl hapis cezası bozuldu

        Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Adana'da oğlunu bıçakla öldüren babaya verilen 20 yıl hapis cezasını bozdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2025 - 15:53 Güncelleme: 19.12.2025 - 15:53
        Merkez Seyhan ilçesi Yalmanlı Mahallesi'ndeki sulama kanalında 11 Kasım 2021'de cesedi bulunan 22 yaşındaki Ali E'yi öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan baba M.E'ye, Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince 17 Ekim 2023'teki karar duruşmasında "haksız tahrik altında altsoydan akrabayı kasten öldürme" suçundan verilen 20 yıl hapis cezasına ilişkin temyiz incelemesi, Yargıtay 1. Ceza Dairesince tamamlandı.

        Yargıtay 1. Ceza Dairesi, sanık M.E'ye verilen 20 yıl hapis cezasıyla ilgili hükmü bozdu.

        Kararda, sanığın uyuşturucu bağımlısı olan oğlunu olumsuz tavır takınması nedeniyle tedavi ettiremediği belirtildi.

        Maktulün bağımlılık nedeniyle çevresine agresif tavırlar sergilediği ve annesini birden fazla kez darbettiği ifade edilen kararda, şu değerlendirme yapıldı:

        "Suç tarihine kadar sanık da dahil olmak üzere tüm aile üyelerine yönelik birden fazla kez tehdit ve hakaret içerikli eylemleri bulunduğunun anlaşılması karşısında maktulden sanığa yönelen ve haksız tahrik oluşturan eylemlerin ulaştığı boyut dikkate alındığında haksız tahrik nedeniyle 18 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası Türk Ceza Kanunu'nun 29/1. maddesi uyarınca makul oranda ceza indirimi yapılması gerekirken asgari oranda indirim tatbik edilmesi suretiyle fazla ceza tayini hukuka aykırı bulunmuştur."

        Tutuklu sanık M.E'nin yargılamasına gelecek günlerde Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince yeniden başlanacak.

        Merkez Seyhan ilçesi Yalmanlı Mahallesi'ndeki sulama kanalında 11 Kasım 2021'de cesedi bulunan 22 yaşındaki Ali E'yi öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan baba M.E. ile "cesedin ortadan kaldırılmasına" yardım ettikleri öne sürülen anne A.E, üvey anne R.S. ile enişte M.Ö. tutuklanmıştı. R.S, A.E. ve M.Ö, 5 Ocak 2022'de tahliye edilmişti.

        Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince 17 Ekim 2023'teki karar duruşmasında mahkeme heyeti, "altsoydan akrabayı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdiği M.E'nin cezasını, eylemini "haksız tahrik altında" işlediği gerekçesiyle 20 yıla indirmişti.

        Mahkeme, cesedi saklamaya yardım ettikleri gerekçesiyle M.Ö'yü "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirmek" suçundan 7 ay 15 gün, A.E. ve R.S'yi ise 5'er ay hapse çarptırıp, 3 sanığın cezası için hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ve sanıkların mevcut hallerinin devamına hükmetmişti.

        Sanıklara verilen cezalara ilişkin istinaf incelemesi, 1 Şubat 2024'te Adana Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesince tamamlanmış, istinaf sanıklara verilen cezaları hukuka uygun bulup, temyiz incelemesi için dosyayı Yargıtay'a göndermişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

