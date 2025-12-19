Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da Seyhan Baraj Gölü kıyısındaki kaçak yapılar yıkılacak

        Adana'da Seyhan Baraj Gölü kıyısındaki kaçak yapılaşma ve işgallere karşı yıkım kararı alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2025 - 11:42 Güncelleme: 19.12.2025 - 11:51
        Adana'da Seyhan Baraj Gölü kıyısındaki kaçak yapılar yıkılacak
        Adana'da Seyhan Baraj Gölü kıyısındaki kaçak yapılaşma ve işgallere karşı yıkım kararı alındı.

        Merkez Çukurova ilçesi Menderes Bulvarı'nda, vatandaşlar tarafından "Amerikan Adası" olarak bilinen göl kıyısındaki yarımadada bulunan kaçak yapılaşma ve işgallere karşı ilgili bakanlıkların il müdürlükleri tarafından çalışma başlatıldı.

        Bu kapsamda kaçak yapıların sahiplerine 23 Aralık Salı Günü'ne kadar işletmelerini boşaltmaları için süre verildi.

        Ekipler, salı günü kaçak yapıları yıkmaya başlayacak.

        - Vatandaşlar kararı destekliyor

        Göl kıyısında yürüyüş yapan Burcu Ceylan, AA muhabirine, yıkım kararını desteklediğini söyledi.

        Kaçak yapıların hem görüntü hem de ses kirliliği oluşturduğunu belirten Ceylan, "En uygun zamanda yıkımın yapılmasını umuyoruz. Bu alanları çok fazla kullanma imkanımız olmuyordu. Bölgedeki kaçak yapılar yıkılırsa kıyı şeridini kullanırız diye umuyoruz." şeklinde konuştu.

        Emre Cender de kaçak yapıların göl kıyısında hızla yayıldığını dile getirdi.

        Yıkım kararını mantıklı bulduğunu vurgulayan Cender, "Hem görüntü olarak hem de insanların burada vakit geçirmesi açısından kaçak yapıların problem olduğunu düşünüyorum." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

