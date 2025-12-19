Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Down sendromlu yüzücü Mehmet, milli formaya kavuşmak için kulaç atıyor

        YAKUP SAĞLAM - Adana'da 21 yaşındaki down sendromlu Mehmet Şahin Çağlar, ailesinin yönlendirmesiyle başladığı yüzmedeki gelişimini milli takıma seçilerek taçlandırmak için Özel Sporcular Türkiye Yüzme Şampiyonası'na hazırlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2025 - 11:12 Güncelleme: 19.12.2025 - 11:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Down sendromlu yüzücü Mehmet, milli formaya kavuşmak için kulaç atıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        YAKUP SAĞLAM - Adana'da 21 yaşındaki down sendromlu Mehmet Şahin Çağlar, ailesinin yönlendirmesiyle başladığı yüzmedeki gelişimini milli takıma seçilerek taçlandırmak için Özel Sporcular Türkiye Yüzme Şampiyonası'na hazırlanıyor.

        Mehmet, yüzmeye olan merakı dolayısıyla annesi Leyla ve babası Yakup Çağlar'ın desteğiyle 12 yıl önce kursa başladı.

        Eğitimlerini aksatmayan Mehmet, kelebek, sırtüstü, kurbağalama ve serbest stilde kendini geliştirdi.

        Sporun yanı sıra eğitimini de sürdürüp Şehit Ahmet-Mehmet Oruç Spor Lisesi'nden mezun olan genç yüzücü, katıldığı turnuvalarda 30'dan fazla madalya kazandı.

        Mehmet, gelecek yıl Konya'da düzenlenecek Özel Sporcular Türkiye Yüzme Şampiyonası'nın hazırlıklarını Yüreğir Olimpik Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi'nde sürdürüyor.

        Antrenör Özkan Güngör yönetiminde antrenman yapan down sendromlu sporcu, yüzmedeki gelişimini milli takıma seçilerek taçlandırmak istiyor.

        - Yüzmeyi hayatının önemli parçası olarak görüyor

        Mehmet Şahin Çağlar, AA muhabirine, yüzmenin hayatının önemli parçası olduğunu ve antrenman günlerini heyecanla beklediğini söyledi.

        Yarışmaya sıkı şekilde hazırlandığını dile getiren Mehmet, "Yüzmeyi çok seviyorum. Konya'da şampiyon olup milli takıma girmek istiyorum." dedi.

        - "Aileler çocuklarına inansın"

        Anne Leyla Çağlar da oğlunun kulaç attığı yarışmalarda güzel başarılar elde ettiğini belirterek, "Yüzmenin oğlumun sosyalleşmesine çok katkısı oldu. Oğlumun başarılarından dolayı çok gururluyum. Aileler çocuklarına inansın." diye konuştu.

        Antrenör Özkan Güngör de Mehmet'in yetenekli ve disiplinli olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

        "Mehmet'in milli takıma seçilerek paralimpik sporcu olmasını ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmesini sağlamak istiyoruz. Mehmet, dört stilde yüzebilen ender sporculardan biri. Aynı zamanda Adana'da spor lisesine giren ilk down sendromlu öğrenci. Çok sayıda çocuğa örnek oldu."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Hem suçlu hem güçlü! 2 araca çarptı, restoran işletmecisini vurdu!
        Hem suçlu hem güçlü! 2 araca çarptı, restoran işletmecisini vurdu!
        Trump eski başkanlarla alay etti
        Trump eski başkanlarla alay etti
        İlaç fiyatlarına zam geldi! Euro kuru güncellendi
        İlaç fiyatlarına zam geldi! Euro kuru güncellendi
        Eski belediye başkanına 175 bin TL için suikast!
        Eski belediye başkanına 175 bin TL için suikast!
        Çin'in gizli tutulan çip projesi
        Çin'in gizli tutulan çip projesi
        Fenerbahçe, Sörloth için masaya oturdu!
        Fenerbahçe, Sörloth için masaya oturdu!
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Karalama kampanyasına dava açacak
        Karalama kampanyasına dava açacak
        Halil Umut Meler'den flaş açıklamalar!
        Halil Umut Meler'den flaş açıklamalar!
        Sahte fatura operasyonu
        Sahte fatura operasyonu
        Fenerbahçe, Eyüpspor deplasmanında!
        Fenerbahçe, Eyüpspor deplasmanında!
        AB 'Rus varlıkları' krizini aştı, Ukrayna'ya fonda anlaştı
        AB 'Rus varlıkları' krizini aştı, Ukrayna'ya fonda anlaştı
        Babayı öldürdü oğlunu yaraladı! Soğukkanlı katil!
        Babayı öldürdü oğlunu yaraladı! Soğukkanlı katil!
        Kış ne zaman başlar?
        Kış ne zaman başlar?
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Hollywood ünlülerinden peş peşe açıklama: Lyme hastalığı
        Hollywood ünlülerinden peş peşe açıklama: Lyme hastalığı
        Adana'da adadaki kaçak bici bicicilere kepçe vurulacak!
        Adana'da adadaki kaçak bici bicicilere kepçe vurulacak!
        Faizi 30 yılın zirvesine yükseltti
        Faizi 30 yılın zirvesine yükseltti
        Evlilik tavsiyesi Özkan Uğur'dan
        Evlilik tavsiyesi Özkan Uğur'dan
        Beşiktaş hasrete son vermek istiyor!
        Beşiktaş hasrete son vermek istiyor!

        Benzer Haberler

        Kadın motosiklet sürücüsü ile kavga eden otobüs şoförü gözaltına alındı
        Kadın motosiklet sürücüsü ile kavga eden otobüs şoförü gözaltına alındı
        Otobüs şoförüyle motosikletli kadın birbirine girdi: Sürücü adliyeye sevk e...
        Otobüs şoförüyle motosikletli kadın birbirine girdi: Sürücü adliyeye sevk e...
        Kadın yolcuyla kavga eden otobüs şoförü gözaltına alındı
        Kadın yolcuyla kavga eden otobüs şoförü gözaltına alındı
        38 yıl hapis cezasıyla aranan firari yakalandı
        38 yıl hapis cezasıyla aranan firari yakalandı
        Adana'da internet üzerinden uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen sanığa...
        Adana'da internet üzerinden uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen sanığa...
        Adana'da sivil trafik ekipleri ihlalleri tespit etti, 55 sürücüye para ceza...
        Adana'da sivil trafik ekipleri ihlalleri tespit etti, 55 sürücüye para ceza...