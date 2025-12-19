Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da sivil trafik ekipleri ihlalleri tespit etti, 55 sürücüye para cezası kesildi

        Adana'da sivil trafik polislerince kural ihlali yaptıkları tespit edilen 55 toplu taşıma aracı sürücüsüne 83 bin lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2025 - 10:03 Güncelleme: 19.12.2025 - 10:03
        Adana'da sivil trafik ekipleri ihlalleri tespit etti, 55 sürücüye para cezası kesildi
        Adana'da sivil trafik polislerince kural ihlali yaptıkları tespit edilen 55 toplu taşıma aracı sürücüsüne 83 bin lira ceza uygulandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, kent merkezinde toplu taşıma araçlarına yönelik denetimlerini sürdürdü.

        Sivil trafik polisleri, emniyet kemeri takmayan, ışık ihlali yapan, cep telefonuyla konuşan ve gereksiz korna çalan toplu taşıma araçlarının sürücülerini belirleyip, plakalarını resmi ekiplere bildirdi.

        Kent merkezindeki 5 Ocak Meydanı'nda oluşturulan kontrol noktasında durdurulan 55 sürücüye 83 bin lira ceza uygulandı.

        Aşırı yüksek ve rahatsız edici ses çıkarmasıyla bilinen "havalı korna" bulunan bir minibüsün sürücüsü de ekiplerce durduruldu. Sürücüye ceza kesileceği sırada iki yolcu, polisleri ikna etmeye çalıştı ancak başarılı olamadı.

        Ekipler, havalı korna takılı araçların sürücülerine bu kornaları söktürmeleri gerektiğini bildirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

