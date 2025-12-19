Adana'da sivil trafik ekipleri ihlalleri tespit etti, 55 sürücüye para cezası kesildi

Aşırı yüksek ve rahatsız edici ses çıkarmasıyla bilinen "havalı korna" bulunan bir minibüsün sürücüsü de ekiplerce durduruldu. Sürücüye ceza kesileceği sırada iki yolcu, polisleri ikna etmeye çalıştı ancak başarılı olamadı.

Adana'da sivil trafik polislerince kural ihlali yaptıkları tespit edilen 55 toplu taşıma aracı sürücüsüne 83 bin lira ceza uygulandı.

