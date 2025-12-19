Feke ilçesinde 4 halı saha hizmete alındı
Adana'nın Feke ilçesinde belediye tarafından yaptırılan dört halı saha düzenlenen törenlerle hizmete açıldı.
Feke Belediye Başkanı Cömert Özen, Oruçlu, Şahmuratlı, Gaffaruşağı ve Ormancık mahallelerinde yapımı tamamlanan halı sahaların açılışını gerçekleştirdi.
Açılışta konuşan Özen, projelerin hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, ilçede spor altyapısını güçlendirmeye yönelik çalışmaların süreceğini belirtti.
Törenin ardından Özen, çocuklarla top oynadı.
