Adana'da 15 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

        Adana Haberleri

        Adana'da 15 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü jandarma ekiplerince yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2025 - 09:12 Güncelleme: 19.12.2025 - 09:12
        Adana'da 15 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü jandarma ekiplerince yakalandı.

        Sarıçam İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

        Bu kapsamda ekipler, "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.Y'nin (67) adresini tespit etti.

        Operasyonla yakalanan hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

