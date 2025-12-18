Habertürk
        Adana'da FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi

        Adana'da FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi

        Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik davada yargılanan tutuksuz sanık, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2025 - 18:27 Güncelleme: 18.12.2025 - 18:27
        Adana'da FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi
        Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik davada yargılanan tutuksuz sanık, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

        Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık M.K. ve avukatı katıldı.

        Duruşmada esas hakkında mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın ByLock kullandığının belirlendiğini ve örgütün mahrem imamları ile HTS irtibat kaydının tespit edildiğini belirtti.

        Sanığın örgüt iltisaki gerekçesiyle KHK ile kapatılan dernekte yönetim kurulu üyelik kaydının bulunduğunu, sohbet toplantılarına katıldığını ve hakkında somut, tutarlı tanık beyan ve teşhislerinin bulunduğunu ifade eden savcı, M.K'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını istedi.

        Savunmasında hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen sanık, beraat talebinde bulundu.

        Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın, mevcut halinin devamına karar verdi.

