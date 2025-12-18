Adana'da "Okulum Renklensin" projesinin protokolü imzalandı

Protokole göre, ilçedeki dezavantajlı mahallelerde bulunan anaokulu ve ilkokulların zemininin üniversitede faaliyet gösteren öğrenci kulüplerinin desteğiyle boyanacağı ve bu kısımların oyun ile öğrenme alanına dönüştürüleceği bildirildi.

