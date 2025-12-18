Adana'da müstakil evde çıkan yangın söndürüldü
Adana'nın Ceyhan ilçesinde müstakil evde çıkan yangın söndürüldü.
Adana'nın Ceyhan ilçesinde müstakil evde çıkan yangın söndürüldü.
Adapınar Mahallesi'ndeki ikamette henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında müstakil evde hasar oluştu.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.