Adana'da husumetli oldukları kişiyi tabancayla ağır yaraladıkları iddia edilen 2 sanığa dava

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, husumetli oldukları kişiyi tabancayla ağır yaraladıkları iddiasıyla 1'i tutuklu 2 sanık hakkında "silahla yağma" ve "ruhsatsız silah taşıma" suçlarından 11'er yıldan 18'er yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

Yeşilyurt Mahallesi'nde 23 Şubat'ta B.K'nin tabancayla ağır yaralanmasıyla ilgili tutuklanan B.B. ve tutuksuz B.G. hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.

Sanıklar hakkında "silahla yağma" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından 18'er yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, olay günü B.G. ile aynı otomobilde bulunan B.B'nin aralarındaki sorunu çözmek için B.K'yi aradığı ve buluşma teklifinde bulunduğu belirtildi.

Sanıkların buluşma teklifini kabul eden B.K'yi otomobille adresinden aldıkları ve daha sonra aralarında tartışma çıktığı ifade edildi.