        Adana Haberleri

        Adana'da husumetli oldukları kişiyi tabancayla ağır yaraladıkları iddia edilen 2 sanığa dava

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, husumetli oldukları kişiyi tabancayla ağır yaraladıkları iddiasıyla 1'i tutuklu 2 sanık hakkında "silahla yağma" ve "ruhsatsız silah taşıma" suçlarından 11'er yıldan 18'er yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2025 - 14:10 Güncelleme: 18.12.2025 - 14:10
        Yeşilyurt Mahallesi'nde 23 Şubat'ta B.K'nin tabancayla ağır yaralanmasıyla ilgili tutuklanan B.B. ve tutuksuz B.G. hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.

        Sanıklar hakkında "silahla yağma" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından 18'er yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

        İddianamede, olay günü B.G. ile aynı otomobilde bulunan B.B'nin aralarındaki sorunu çözmek için B.K'yi aradığı ve buluşma teklifinde bulunduğu belirtildi.

        Sanıkların buluşma teklifini kabul eden B.K'yi otomobille adresinden aldıkları ve daha sonra aralarında tartışma çıktığı ifade edildi.

        Tartışma sırasında B.B'nin, cep telefonunu zorla almak istedikleri B.K'yi tabancayla ateş ederek ağır yaraladığı ve daha sonra araçtan indirdiği anlatılan iddianamede, fikir ve eylem birliği içinde hareket eden sanıkların "silahla yağma" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından 11'er yıldan 18'er yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

        Suçlamaları kabul etmeyen 1'i tutuklu 2 sanığın yargılanması Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince yapılacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

