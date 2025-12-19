Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da 38 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

        Adana'da çeşitli suçlardan 38 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2025 - 09:55 Güncelleme: 19.12.2025 - 09:55
        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "çocuğu kasten öldürme", "nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme", "hırsızlık", "iş yeri dokunulmazlığını ihlal etme" ve "yaralama" suçlarından 38 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Mehmet H'yi (30) yakalamak için geniş kapsamlı araştırma başlattı.

        Ekipler, firari hükümlünün merkez Yüreğir ilçesi Yavuzlar Mahallesi'ndeki bir sokakta bulunduğunu belirledi. Bölgeye giden ekipler, kendilerini görüp kaçan hükümlüyü kovalamaca sonucunda yakaladı.

        Mehmet H, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

