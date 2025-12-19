Adana'da 38 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "çocuğu kasten öldürme", "nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme", "hırsızlık", "iş yeri dokunulmazlığını ihlal etme" ve "yaralama" suçlarından 38 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Mehmet H'yi (30) yakalamak için geniş kapsamlı araştırma başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.