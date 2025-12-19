Adana'da otobüs şoförü motosiklet sürücüsü kadını darbettiği iddiasıyla gözaltına alındı

Motosiklet sürücüsü D.O, daha sonra polis merkezine giderek K.C'den şikayetçi oldu.

Tartışmanın ardından kavga eden D.O. ve K.C'yi otobüsteki yolcular ayırdı.

İddiaya göre, motosiklet sürücüsü D.O. (51), merkez Seyhan ilçesi Çınarlı Mahallesi Dr. Ali Menteşoğlu Caddesi'nde yolcu almak için bir süre bekleyen özel halk otobüsü sürücüsü K.C'nin (38) hareket etmemesine tepki gösterdi.

