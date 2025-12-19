Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da FETÖ sanığı eski askeri okul öğrencisine 6 yıl 3 ay hapis cezası

        Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle tutuksuz yargılanan eski askeri okul öğrencisine 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2025 - 17:43 Güncelleme: 19.12.2025 - 17:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da FETÖ sanığı eski askeri okul öğrencisine 6 yıl 3 ay hapis cezası
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle tutuksuz yargılanan eski askeri okul öğrencisine 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

        Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık D.D. ile avukatı katıldı.

        Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında sanığın askeri okul öğrencisi olduğu dönemde FETÖ'nün "mahrem imamları" ile ankesörlü hatlar ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle irtibat kurduğunun belirlendiğini, örgüte ait evlerde sohbet toplantılarına katıldığını, hakkında somut ve tutarlı tanık beyanı ile teşhislerin bulunduğunu belirterek, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.

        Sanık D.D. ise savunmasında hakkındaki iddiaları reddetti, beraatine karar verilmesini talep etti.

        Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Canavar tahliye istedi!
        Canavar tahliye istedi!
        8 çocuğa zincirleme cinsel istismar! Öğretmene büyük ceza!
        8 çocuğa zincirleme cinsel istismar! Öğretmene büyük ceza!
        Cimbom'dan Andre hamlesi!
        Cimbom'dan Andre hamlesi!
        Fransız hükümetten çiftçilere ateşkes teklifi
        Fransız hükümetten çiftçilere ateşkes teklifi
        "Babam bizi tinerle yakmak istedi!"
        "Babam bizi tinerle yakmak istedi!"
        İCRYPEX’in sahibine müebbet istemi
        İCRYPEX’in sahibine müebbet istemi
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Fenerbahçe, Sörloth için masaya oturdu!
        Fenerbahçe, Sörloth için masaya oturdu!
        Putin'den Ukrayna'ya: Barışçıl araçları reddediyor
        Putin'den Ukrayna'ya: Barışçıl araçları reddediyor
        Marmara'ya lapa lapa kar geliyor!
        Marmara'ya lapa lapa kar geliyor!
        ABD'de 2 kişiyi öldüren Brown Üniversitesi saldırganı ölü bulundu
        ABD'de 2 kişiyi öldüren Brown Üniversitesi saldırganı ölü bulundu
        "Yeni haberim oldu"
        "Yeni haberim oldu"
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Ünlü oyuncu gözaltına alındı
        Ünlü oyuncu gözaltına alındı
        Hollywood ünlülerinden peş peşe açıklama: Lyme hastalığı
        Hollywood ünlülerinden peş peşe açıklama: Lyme hastalığı
        Fenerbahçe, Eyüpspor deplasmanında!
        Fenerbahçe, Eyüpspor deplasmanında!
        Kış ne zaman başlar?
        Kış ne zaman başlar?
        Halil Umut Meler'den flaş açıklamalar!
        Halil Umut Meler'den flaş açıklamalar!
        2026'da altında ne bekleniyor?
        2026'da altında ne bekleniyor?
        Çin'in gizli tutulan çip projesi
        Çin'in gizli tutulan çip projesi

        Benzer Haberler

        Motosikletli kadınla kavga eden otobüs şoförü serbest kaldı
        Motosikletli kadınla kavga eden otobüs şoförü serbest kaldı
        Kadın motosiklet sürücüsü ile kavga eden şoför serbest bırakıldı (2)
        Kadın motosiklet sürücüsü ile kavga eden şoför serbest bırakıldı (2)
        Adana'da oğlunu öldüren babaya verilen 20 yıl hapis cezası bozuldu
        Adana'da oğlunu öldüren babaya verilen 20 yıl hapis cezası bozuldu
        Annesini öldüren babası için en ağır cezayı istedi: Çocukken tiner döküp bi...
        Annesini öldüren babası için en ağır cezayı istedi: Çocukken tiner döküp bi...
        Mahkemede annesini öldüren babasına 'şok' suçlamada bulundu Adana'da annesi...
        Mahkemede annesini öldüren babasına 'şok' suçlamada bulundu Adana'da annesi...
        Kuruyemişte yeni yıl indirimleri
        Kuruyemişte yeni yıl indirimleri