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        Ağaca çarpıp ikiye bölünen otomobilin ön kısmında sürüklenen sürücü hafif yaralandı

        ADANA'da 17 yaşındaki sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, palmiye ağacına çarparak ikiye bölündü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.02.2025 - 00:33 Güncelleme: 28.02.2025 - 00:35
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        Ağaca çarpıp ikiye bölünen otomobilin ön kısmında sürüklenen sürücü hafif yaralandı
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        ADANA'da 17 yaşındaki sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, palmiye ağacına çarparak ikiye bölündü. Sürücünün de içerisinde bulunduğu otomobilin ön kısmı, refüjdeki aydınlatma direğine çarparak durabildi. Sürücü, kazadan hafif yaralı kurtuldu.

        Kaza, saat 22.00 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Belediyeevleri Mahallesi, Dr. Sadık Ahmet Bulvarı'nda meydana geldi. Selim K. yönetimindeki 01 ACP 425 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu hızla refüjdeki palmiye ağacına çarpıp, ikiye bölündü. Sürücünün de içerisinde otomobilin ön kısmı, refüjdeki aydınlatma direğine çarparak durabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazadan hafif yaralı olarak kurtulan ehliyetsiz sürücü Selim K., sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

        Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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