Adana Demirspor, Süper Lig'de yarın Bodrum FK'yi konuk edecek
Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında yarın sahasında Sipay Bodrum FK ile karşılaşacak.
Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında yarın sahasında Sipay Bodrum FK ile karşılaşacak.
Yeni Adana Stadı'nda oynanacak maç, saat 16.00'da başlayacak.
Ligde 2 galibiyet ve 3 beraberlik elde eden ancak 12 puan silme cezası nedeniyle -3 puanla son sırada yer alan Adana Demirspor, 23 puanla 17. sırada bulunan rakibi karşısında galibiyet arayacak.
Mavi-lacivertliler, sezonun ilk yarısındaki maçta Bodrum FK'ye deplasmanda 3-1 yenilmişti.
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