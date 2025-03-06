Hatay'da ağır hasarlı binanın yıkımı sırasında yanındaki prefabrik yapı zarar gördü

Hastane Caddesi'nde depremde hasar gören 3 katlı binanın yıkımı yapıldığı sırada bazı parçalar yanındaki döner salonu olarak kullanılan 2 katlı prefabrik yapının üzerine düştü.

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