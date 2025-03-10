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        MİT tırlarının durdurulması davasında yeniden yargılanan 5 sanığın cezası onandı

        SATUK TOPALOĞLU - Adana ve Hatay'da 2014 yılında MİT tırlarının durdurulmasını organize ettikleri gerekçesiyle haklarında verilen mahkumiyet hükmünün bozulması üzerine yeniden yargılanan 5 sanığın 10 yıl 15 ay ila 15 yıl arasında değişen hapis cezaları Yargıtay tarafından onandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2025 - 11:25 Güncelleme: 10.03.2025 - 11:25
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        MİT tırlarının durdurulması davasında yeniden yargılanan 5 sanığın cezası onandı
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        SATUK TOPALOĞLU - Adana ve Hatay'da 2014 yılında MİT tırlarının durdurulmasını organize ettikleri gerekçesiyle haklarında verilen mahkumiyet hükmünün bozulması üzerine yeniden yargılanan 5 sanığın 10 yıl 15 ay ila 15 yıl arasında değişen hapis cezaları Yargıtay tarafından onandı.

        Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesince 27 Ekim 2023'te karara bağlanan dosyanın kanun yolu incelemesi, Adana Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesince tamamlandıktan sonra Yargıtay 3. Ceza Dairesine gönderildi.

        Temyiz incelemesini tamamlayan Yargıtay 3. Ceza Dairesi, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmeye yardım etme" suçundan eski jandarma kurmay albay Ömer Arık'ın 15 yıl, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan da FETÖ'nün "sivil imamı" oldukları iddia edilen sanıklardan Mehmet Cevher Koyuncu ve Süleyman Gürbüz'ün 13 yıl 6'şar ay, Hasan Bektaş'ın 10 yıl 15 ay, Hatay'da 1 Ocak 2014'te MİT tırlarının durdurulmasında jandarmaya ihbarda bulunduğu belirlenen Mustafa İlhan'ın 10 yıl 15 ay hapis cezasına çarptırıldığı hükmü onadı.

        Kararda, 5 sanığın yargılama sürecindeki usul işlemlerinin kanuna uygun yapıldığı, hükme esas alınan tüm delillerin hukuka uygun elde edildiği, iddia ve savunmaların özleri değiştirilmeksizin tartışıldığı, vicdani kanının kesin, tutarlı ve çelişmeyen verilere dayandırıldığı belirtildi.

        Sanıklara yönelik ceza artırımı ve indiriminin yasal gerekçeye dayandığı ifade edilen kararda, şu değerlendirmede bulunuldu:

        "Eylemlerin doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu, yaptırımların kanuni bağlamda şahsileştirilmek suretiyle uygulandığı anlaşılmakla sanıklar ve müdafilerinin temyiz dilekçelerinde ileri sürdüğü nedenler yerinde görülmediğinden temyiz itirazlarının esastan reddiyle mahkumiyet hükümlerine dair kararların onanmasına karar verilmiştir."

        - Dava süreci

        Hatay'ın Kırıkhan ve Adana'nın Ceyhan ilçelerinde 2014'te MİT tırlarının durdurulmasıyla ilgili FETÖ'nün 11 "sivil imamı"nın da aralarında bulunduğu 50 sanıktan 27'si 30 Ekim 2020'de 1 yıl 10 ay 15 gün ile ağırlaştırılmış müebbet arasında değişen hapis cezalarına çarptırılmış, 27 sanıktan 5'i tutuklu kaldıkları süre dikkate alınarak adli kontrol tedbiriyle tahliye edilmişti.

        Mahkeme heyeti, eski Adana Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hamza Celepoğlu'nun da aralarında bulunduğu 13 sanığın Yargıtay 16. Ceza Dairesince yargılanmaları ve aynı suçtan hüküm giymeleri nedeniyle dosyalarının reddine, 10 firarinin ise dosyalarının ayrılmasına karar vermişti.

        Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesince 30 Ekim 2020'de karara bağlanan dosyanın kanun yolu incelemesi, 12 Mart 2022'de Adana Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesince tamamlanmıştı. Ceza Dairesince yargılanan 27 sanığa ilk derece mahkemece verilen hapis cezaları hukuka uygun bulunmuştu. Temyiz incelemesi için dava dosyası Yargıtay 3. Ceza Dairesine gönderilmişti.

        27 sanıktan 22'sine ilk derece mahkeme tarafından verilen hapis cezaları Yargıtay 3. Ceza Dairesi tarafından onanmış, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Ömer Arık ile 15'er yıl hapis cezası verilen Hasan Bektaş ve Mustafa İlhan ile 18'er yıl hapse mahkum edilen Mehmet Cevher Koyuncu ve Süleyman Gürbüz'ün cezaları, "suç vasfında düşülen yanılgı" nedeniyle bozulmuştu.

        Bozma kararı sonrası Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesince yeniden yargılanan sanıklar Ömer Arık'ın 15 yıl, Mehmet Cevher Koyuncu ve Süleyman Gürbüz'ün 13 yıl 6'şar ay, Hasan Bektaş ve Mustafa İlhan 10 yıl 15'er ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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