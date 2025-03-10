Sağlıkçı anneden DMD hastası oğlu Kerem için destek çağrısı

ADANA'da sağlık memuru Aydan Tepe (40), Duchenne Kas Distrofisi (DMD) hastalığı ile mücadele eden oğlu Kerem Yusuf Tepe (5) için valilik onaylı yardım kampanyası başlattıklarını belirterek, "Tek gayemiz çocuğumuzun yaşaması. Tüm sağlık personeliyle birlikte yeri geldi Covid-19 pandemisinde, yeri geldi depremde hep birlikte el ele mücadele verdik. Türk halkına güveniyorum. Sağlık camiası ve Türk milletinden destek bekliyorum" dedi.

Sağlık Bakanlığı'na bağlı Fatma Kemal Timuçin Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nde sağlık memuru olarak görev yapan Aydan Tepe ile Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Temizlik Hizmetleri Sorumlusu Serdal Tepe (40) çifti, ikinci çocukları Kerem Yusuf'u avuçlarının çok sık kaşınması üzerine geçen yıl doktor kontrolüne götürdü. Rutin kan tahlillerinde birçok değerin yüksek gelmesi üzerine ileri tetkiklerin yapılan Kerem Yusuf'a DMD teşhisi konuldu. 1 yıldır bu hastalıkla mücadele eden Kemal Yusuf’un yurt dışında yaklaşık 3 milyon dolar tutarındaki gen tedavisine ulaşabilmesi için ailesi valilik onaylı kampanya başlattı.

'TEK GAYEMİZ ÇOCUĞUMUZUN YAŞAMASI'

Aydan Tepe, genetik testin sonucuyla birlikte hastalığı öğrendikleri gün adeta yıkıldıklarını ancak bunun yurt dışında bir tedavisi olduğunu duyduklarında ise büyük bir ümitle gerekli girişimleri başlattıklarını belirtti. Yüksek maliyetli bu tedavi için kampanya başlattıklarını dile getiren Tepe, "Tek gayemiz çocuğumuzun yaşaması. Ben sağlık personeliyim ve 17 yıldır sağlık camiasının içerisindeyim. Tüm sağlık personeli ile birlikte yeri geldi Covid-19 pandemisinde, yeri geldi depremde hep birlikte el ele mücadele verdik. Türk halkına güveniyorum. Sağlık camiası ve Türk milletinden destek bekliyorum. Tek amacımız çocuğumuzun hayatına sağlıklı bir şekilde devam etmesi" diye konuştu.

'KONUŞMA GERİLİĞİ VAR, AMACIMIZ HASTALIĞIN İLERLEMEMESİ'

Oğluna teşhis konulduğundan bu yana fizik tedavi ve yüzme gibi aktiviteler yaptırarak hastalığının hızlı ilerlemesini engellemeye çalıştıklarını belirten Serdal Tepe ise şöyle konuştu:

"Oğlum için yaklaşık 2 hafta önce yardım kampanyası başlattık. Yaklaşık maliyeti 3 milyon dolar olan tedavi için gerekli olan tutarı bulmak adına elimizden geleni yapacağız. Kerem'in bu tedaviye kavuşması, kurtulması için gereken özeni gösteriyoruz. Şu an için yürümede bir sıkıntı yaşamıyor ancak konuşma geriliği var. Hastalığı nedeniyle fizik tedavi ve yüzme aktiviteleri ile birlikte doktor kontrolleri devam ediyor. Kreşte arkadaşları ile birlikte çok eğleniyor, öğretmenini çok seviyor. Sosyal bir çocuk ve otomobillere ilgisi var. Onlarla oynamayı ve akülü araba kullanmayı çok seviyor. Amacımız en yakın zamanda tedaviye kavuşturup hastalığın ilerlemeden sağlığına kavuşmasını sağlamak."