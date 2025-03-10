Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Sağlıkçı anneden DMD hastası oğlu Kerem için destek çağrısı

        ADANA'da sağlık memuru Aydan Tepe (40), Duchenne Kas Distrofisi (DMD) hastalığı ile mücadele eden oğlu Kerem Yusuf Tepe (5) için valilik onaylı yardım kampanyası başlattıklarını belirterek, "Tek gayemiz çocuğumuzun yaşaması.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.03.2025 - 09:49 Güncelleme: 10.03.2025 - 09:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sağlıkçı anneden DMD hastası oğlu Kerem için destek çağrısı
        ABONE OL

        ADANA'da sağlık memuru Aydan Tepe (40), Duchenne Kas Distrofisi (DMD) hastalığı ile mücadele eden oğlu Kerem Yusuf Tepe (5) için valilik onaylı yardım kampanyası başlattıklarını belirterek, "Tek gayemiz çocuğumuzun yaşaması. Tüm sağlık personeliyle birlikte yeri geldi Covid-19 pandemisinde, yeri geldi depremde hep birlikte el ele mücadele verdik. Türk halkına güveniyorum. Sağlık camiası ve Türk milletinden destek bekliyorum" dedi.

        Sağlık Bakanlığı'na bağlı Fatma Kemal Timuçin Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nde sağlık memuru olarak görev yapan Aydan Tepe ile Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Temizlik Hizmetleri Sorumlusu Serdal Tepe (40) çifti, ikinci çocukları Kerem Yusuf'u avuçlarının çok sık kaşınması üzerine geçen yıl doktor kontrolüne götürdü. Rutin kan tahlillerinde birçok değerin yüksek gelmesi üzerine ileri tetkiklerin yapılan Kerem Yusuf'a DMD teşhisi konuldu. 1 yıldır bu hastalıkla mücadele eden Kemal Yusuf’un yurt dışında yaklaşık 3 milyon dolar tutarındaki gen tedavisine ulaşabilmesi için ailesi valilik onaylı kampanya başlattı.

        'TEK GAYEMİZ ÇOCUĞUMUZUN YAŞAMASI'

        Aydan Tepe, genetik testin sonucuyla birlikte hastalığı öğrendikleri gün adeta yıkıldıklarını ancak bunun yurt dışında bir tedavisi olduğunu duyduklarında ise büyük bir ümitle gerekli girişimleri başlattıklarını belirtti. Yüksek maliyetli bu tedavi için kampanya başlattıklarını dile getiren Tepe, "Tek gayemiz çocuğumuzun yaşaması. Ben sağlık personeliyim ve 17 yıldır sağlık camiasının içerisindeyim. Tüm sağlık personeli ile birlikte yeri geldi Covid-19 pandemisinde, yeri geldi depremde hep birlikte el ele mücadele verdik. Türk halkına güveniyorum. Sağlık camiası ve Türk milletinden destek bekliyorum. Tek amacımız çocuğumuzun hayatına sağlıklı bir şekilde devam etmesi" diye konuştu.

        'KONUŞMA GERİLİĞİ VAR, AMACIMIZ HASTALIĞIN İLERLEMEMESİ'

        Oğluna teşhis konulduğundan bu yana fizik tedavi ve yüzme gibi aktiviteler yaptırarak hastalığının hızlı ilerlemesini engellemeye çalıştıklarını belirten Serdal Tepe ise şöyle konuştu:

        "Oğlum için yaklaşık 2 hafta önce yardım kampanyası başlattık. Yaklaşık maliyeti 3 milyon dolar olan tedavi için gerekli olan tutarı bulmak adına elimizden geleni yapacağız. Kerem'in bu tedaviye kavuşması, kurtulması için gereken özeni gösteriyoruz. Şu an için yürümede bir sıkıntı yaşamıyor ancak konuşma geriliği var. Hastalığı nedeniyle fizik tedavi ve yüzme aktiviteleri ile birlikte doktor kontrolleri devam ediyor. Kreşte arkadaşları ile birlikte çok eğleniyor, öğretmenini çok seviyor. Sosyal bir çocuk ve otomobillere ilgisi var. Onlarla oynamayı ve akülü araba kullanmayı çok seviyor. Amacımız en yakın zamanda tedaviye kavuşturup hastalığın ilerlemeden sağlığına kavuşmasını sağlamak."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Daha 37 yaşındaydı... Ölümle biten maç!
        Daha 37 yaşındaydı... Ölümle biten maç!
        Yan bakma cinayeti! 20 yaşındaki genç öldürüldü!
        Yan bakma cinayeti! 20 yaşındaki genç öldürüldü!
        Siyasilere kumpas soruşturmasında FETÖ'cü amir yakalandı
        Siyasilere kumpas soruşturmasında FETÖ'cü amir yakalandı
        "Psikolojik baskıyı F.Bahçe'ye bıraktı"
        "Psikolojik baskıyı F.Bahçe'ye bıraktı"
        Türkan 12 gün savaştı... Çok büyük acı!
        Türkan 12 gün savaştı... Çok büyük acı!
        Kabine toplanıyor
        Kabine toplanıyor
        Biri bu adamı durdursun! Hatice'nin çığlığı!
        Biri bu adamı durdursun! Hatice'nin çığlığı!
        "Hakem beni korkuttu!"
        "Hakem beni korkuttu!"
        60 yaşındaki adamı öldüren dayak!
        60 yaşındaki adamı öldüren dayak!
        Otomotiv sektöründe ABD alarmı
        Otomotiv sektöründe ABD alarmı
        G.Saray'ın Pena teklifi ortaya çıktı!
        G.Saray'ın Pena teklifi ortaya çıktı!
        Meksika liderinden Trump'ın vergi kararının ardından miting
        Meksika liderinden Trump'ın vergi kararının ardından miting
        "Bilanço 'yatırım yap' diyor"
        "Bilanço 'yatırım yap' diyor"
        Evlilik kriterlerini açıkladı
        Evlilik kriterlerini açıkladı
        ABD ve Rusya, BMGK'yı toplantıya çağırdı
        ABD ve Rusya, BMGK'yı toplantıya çağırdı
        Elon Musk'tan Polonya Dışişleri Bakanı'na: Sessiz ol, küçük adam
        Elon Musk'tan Polonya Dışişleri Bakanı'na: Sessiz ol, küçük adam
        Film gibi... 36.5 milyon dolarlık kokain... Şüpheli kaşkolden belirlendi!
        Film gibi... 36.5 milyon dolarlık kokain... Şüpheli kaşkolden belirlendi!
        Çalışan emekliye vergi muafiyeti yok
        Çalışan emekliye vergi muafiyeti yok
        Kanada'da Trudeau yerine geçecek isim belli oldu
        Kanada'da Trudeau yerine geçecek isim belli oldu
        Güneydoğuda yağmur var! Sıcaklıklar artıyor
        Güneydoğuda yağmur var! Sıcaklıklar artıyor

        Benzer Haberler

        Adana'da uyuşturucu operasyonları kapsamında yakalanan 40 zanlı tutuklandı
        Adana'da uyuşturucu operasyonları kapsamında yakalanan 40 zanlı tutuklandı
        Adana'da evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 10 yıl 6 ay hapis ceza...
        Adana'da evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 10 yıl 6 ay hapis ceza...
        Adanasporlu Ciss'ten iyi haber
        Adanasporlu Ciss'ten iyi haber
        Adana'da 2 motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü
        Adana'da 2 motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü
        Adanaspor'dan hastaneye kaldırılan Amadou Ciss açıklaması:
        Adanaspor'dan hastaneye kaldırılan Amadou Ciss açıklaması:
        AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı İbiş, Adana'da gençlerle bulu...
        AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı İbiş, Adana'da gençlerle bulu...