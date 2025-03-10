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        Yaya geçidindeki motosiklet, motosiklete çarptı; İbrahim öldü

        ADANA'da yaya geçidinde motosiklete çarpan motosikletin sürücüsü İbrahim Kadam (21) hayatını kaybetti, Cumali Aladağ (38) yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.03.2025 - 10:00 Güncelleme: 10.03.2025 - 10:05
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        Yaya geçidindeki motosiklet, motosiklete çarptı; İbrahim öldü
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        ADANA'da yaya geçidinde motosiklete çarpan motosikletin sürücüsü İbrahim Kadam (21) hayatını kaybetti, Cumali Aladağ (38) yaralandı.

        Kaza, 8 Mart'ta öğle saatlerinde Seyhan ilçesi Yenibaraj Mahallesi Bülent Angın Bulvarı'nda meydana geldi. Cumali Aladağ, 01 ALC 748 plakalı motosikleti ile bulvardaki yaya geçidinden karşı şeride geçmek istedi. Bu sırada bulvarda ilerleyen İbrahim Kadam yönetimindeki 01 AOV 871 plakalı motosiklet, Aladağ'ın motosikletine çarptı. Kazada yola savrulan 2 sürücü yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalelerinin ardından hastanelere kaldırılan yaralılardan Kadam, kurtarılamadı. Aladağ'ın hastanedeki tedavisi sürerken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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