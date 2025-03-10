Yaya geçidindeki motosiklet, motosiklete çarptı; İbrahim öldü

ADANA'da yaya geçidinde motosiklete çarpan motosikletin sürücüsü İbrahim Kadam (21) hayatını kaybetti, Cumali Aladağ (38) yaralandı.

Kaza, 8 Mart'ta öğle saatlerinde Seyhan ilçesi Yenibaraj Mahallesi Bülent Angın Bulvarı'nda meydana geldi. Cumali Aladağ, 01 ALC 748 plakalı motosikleti ile bulvardaki yaya geçidinden karşı şeride geçmek istedi. Bu sırada bulvarda ilerleyen İbrahim Kadam yönetimindeki 01 AOV 871 plakalı motosiklet, Aladağ'ın motosikletine çarptı. Kazada yola savrulan 2 sürücü yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalelerinin ardından hastanelere kaldırılan yaralılardan Kadam, kurtarılamadı. Aladağ'ın hastanedeki tedavisi sürerken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.