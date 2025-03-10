Adana'da aranan 3 firari hükümlü yakalandı
Adana'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü cezaevine gönderildi.
Adana'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü cezaevine gönderildi.
Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, farklı noktalarda asayiş uygulaması yaptı.
Çalışmada, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.D, E.İ. ve H.A. yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.