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        Adana'da 2 motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü

        Adana'da 2 motosikletin çarpışması sonucu yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2025 - 02:18 Güncelleme: 10.03.2025 - 02:18
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        Adana'da 2 motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü
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        Adana'da 2 motosikletin çarpışması sonucu yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, İbrahim K. (21) idaresindeki 01 AOV 871 plakalı motosiklet, merkez Seyhan ilçesi Baraj Caddesi'nde C.A'nın (38) kullandığı 01 ALC 748 plakalı motosikletle çarpıştı.

        Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

        Ağır yaralı olarak Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen İbrahim K, yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

        Diğer yaralı sürücü C.A'nın hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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