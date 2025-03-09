AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'da partisinin iftar programına katıldı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'da partisinin Gençlik Kolları Başkanlığınca düzenlenen "Gençlik Sofrası Adana Vefa İftarı" programına katıldı.

Çelik, merkez Seyhan ilçesindeki tarihi Büyük Saat Kulesi önünde gerçekleştirilen iftar programında, vatandaşların ramazan ayını tebrik etti.

Programın, gençler ve hep genç kalan "Ak saçlılarla" bir arada oldukları için kıymetli olduğunu dile getiren Çelik, "Buradan AK Parti Gençlik Kollarının en genç ve dinamik üyesi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a selam ve saygılarımızı gönderiyoruz." dedi.

- "Adana Gençlik Kollarımız ciddi bir mirasın temsilcisi"

AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş de il ve ilçelerde iftar programlarını birlik, beraberlik ve maneviyat duygusu içerisinde gerçekleştirdiklerini söyledi.

Kentte partinin bugüne kadarki çalışmalarında emeği olanlarla buluştuklarını ifade eden İbiş, şöyle konuştu:

"Adana Gençlik Kollarımız, geleneğiyle, bu zamana kadar yaptıklarıyla ciddi bir mirasın temsilcisi. Gençlik Kollarımız bu mirasın taşıyıcısı olmaya her dönem devam etmiş, içerisinden güçlü bireyler, siyasetçiler, insanlar çıkartmıştır. Gençlik Kollarımızın, samimiyeti, özverisiyle her zaman hem siyasetçi hem de insan yetiştirme noktasında çok ciddi emek ve gayretleri olmuştur. Bugün buradaki kalabalıkla, coşkuyla, enerjiyle de bunu hep beraber görmüş oluyoruz."

İbiş, hangi seçim olursa olsun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden rekor oyla seçeceklerini, sonrasında Adana'nın AK Parti belediyeciliğine kavuşacağını belirtti.

AK Parti İl Başkanı Tamer Dağlı da programa katılanlara teşekkür ederek, "Vefa iftarında tüm AK Parti'lileri burada görmekten büyük onur duydum. İnşallah birlik ve beraberlik içerisinde Sayın Cumhurbaşkanımızın çizdiği yolda AK Parti'mizin bayrağını en üste çıkarmak hepimiz görevi olacak." dedi.