        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri Haberleri

        Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ Adana'da partisinin iftar programına katıldı

        Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Adana'da partisinin iftar programına katıldı.

        Giriş: 04.03.2026 - 22:26
        Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ Adana'da partisinin iftar programına katıldı

        Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Adana'da partisinin iftar programına katıldı.

        Özdağ, partisinin İl Başkanlığınca bir otelde düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, ramazanın sabır, kanaat ve şükür ayı olduğunu söyledi.

        ABD ve İsrail'in İran'a haksız şekilde saldırdığını dile getiren Özdağ, şöyle konuştu:

        "Uluslararası hukukun olmadığı ortamda ve ramazanda bu ülke ağır şekilde bombalanıyor. Bu bombardıman Türk kardeşlerimizin yaşadığı şehirlerde de gerçekleşiyor, Tebriz ve Urumiye bombalanıyor. Adana'dan Tebriz ve Urumiye'deki kardeşlerimize sevgilerimizi ve dayanışma duygularımızı yolluyoruz. Allah yardımcıları olsun."

        Katılımcıların oruç açtığı programda Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

