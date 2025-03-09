Alanyaspor: 1 - Galatasaray: 2 | MAÇ SONUCU

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray, deplasmanda Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, ilk yarısını 1-0 geride kapattığı karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

Mücadelenin ilk yarısı tek gole sahne oldu. Alanyaspor'da Vilhena 23. dakikada gol perdesini açtı: 1-0. Karşılaşmanın ilk yarısı, Alanyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarının 51. dakikasında ise Alanyasporlu futbolcu Fidan Aliti'ye çarpan top ağlara gitti ve skora denge geldi. 62. dakikada Victor Osimhen takımını öne geçiren golü attı: 2-1. Mücadelede bu skorla sona erdi.

Bu sonucun ardından Galatasaray ligdeki puanını 68'e yükseltti. Fenerbahçe'nin BAY geçtiği haftada ikili arasındaki puan farkı 7'ye çıktı. Alanyaspor ise 31 puanda kaldı.

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Gelecek hafta Galatasaray, sahasında Antalyaspor'u konuk edecek. Alanyaspor ise Kasımpaşa'ya misafir olacak.

DEVRE ARASINDA TARTIŞMA! Alanyaspor - Galatasaray maçının devre arasında soyunma odalarına gidilirken tartışma yaşandı. Önce Galatasaray'dan bir çalışan, itirazı nedeniyle sarı kart gördü. Ardından koridor girişinde bekleyen Okan Buruk, hakem Yasin Kol'a itiraz etti. Aynı sırada Günay Güvenç de hakem Yasin Kol'a tepkisini gösterdi. GÜNAY GÜVENÇ KIRMIZI KART GÖRDÜ Yaşananlar sonrası Galatasaray'da Günay Güvenç kırmızı kart gördü. GALATASARAY'DA TEK DEĞİŞİKLİK Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Corendon Alanyaspor'a konuk olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son oynadıkları Kasımpaşa maçının ilk 11'ine göre kadrosunda bir değişiklik yaptı. REKLAM Gain Park Stadı'nda oynanan karşılaşmada, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasındaki Kasımpaşa mücadelesinde ilk 11'de görev yapan Sallai yer almadı. Sallai'nin yerine Morata ilk 11'de oynadı.

Galatasaray, Alanyaspor karşısına Muslera, Frankowski, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Lemina, Torreira, Sara, Morata, Barış Alper Yılmaz ve Osimhen 11'iyle çıktı. Sarı-kırmızılılarda Günay Güvenç, Sallai, Kerim Demirbay, Mertens, Yunus Akgün, Berkan Kutlu, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Jelert ve Cuesta, yedek kulübesinde forma bekledi. Galatasaray'da tedavileri devam eden Ismail Jakobs ve Mauro Icardi, kadroda yer almadı. OKAN BURUK, GALATASARAY'DA "DALYA" DEDİ Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Corendon Alanyaspor'a konuk olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, sarı-kırmızılı takımın başında 100. lig maçına çıktı. Altyapısından yetiştiği Galatasaray'da futbolcu olarak unutulmazlar arasına giren Okan Buruk, teknik adamlıkta da başarılı bir grafik çiziyor. REKLAM

Sarı-kırmızılı takımın 13. olduğu 2021-2022 sezonundan sonra göreve getirilen Buruk, 2,5 sezonu geride bıraktı. Bu süreçte 138 resmi maçta görev yapan tecrübeli teknik adam, 99 galibiyet, 22 beraberlik ve 17 yenilgi yaşadı. Okan Buruk, Alanyaspor müsabakasıyla Galatasaray'ın başında Süper Lig'de 100. karşılaşmasında görev yaptı. Geride kalan bölümde ligdeki 99 maçta 81 galibiyet alan Buruk, 12 beraberlik, 6 yenilgi gördü. Okan Buruk idaresinde son 2 sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, bu sezon da 25 maç sonunda namağlup liderlik koltuğunda oturuyor. MORATA 5 MAÇ SONRA SAHADA Galatasaray'ın İspanyol futbolcusu Alvaro Morata, Alanyaspor maçında 11'de başladı. Morata, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda AZ Alkmaar ile deplasmanda oynanan müsabakanın son dakikalarında yaşadığı sakatlıktan dolayı Süper Lig'de 3, Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda da 1'er olmak üzere toplam 5 karşılaşmada forma giyememişti. REKLAM

OKAN BURUK TAKIMIN BAŞINA DÖNDÜ Fenerbahçe derbisinin ardından yaptığı açıklamalardan dolayı 1 maç ceza alan ve geçtiğimiz hafta deplasmandaki Kasımpaşa maçında takımının yanında olamayan Teknik Direktör Okan Buruk, Alanyaspor mücadelesiyle tekrar saha kenarındaki yerini aldı.