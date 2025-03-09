MHP Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı iftar programına katıldı

Kanlı, programa ev sahipliği yapan Vakıflar Bölge Müdür Vekili Metin Evsen'e ve yönetimine teşekkür etti.

Partiden yapılan açıklamaya göre Kanlı, Adana Vakıflar Bölge Müdürlüğünce "Sofralarımıza bereket, gönüllerimize merhamet" temasıyla düzenlenen iftar programına katıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.