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        AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı İbiş, Adana'da gençlerle buluştu:

        AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş, "Hamdolsun 2017'de ve 2023'te gençlerin tercihi Recep Tayyip Erdoğan'dı. Bundan sonra, 2028 ve 2029'da da gençlerin tercihi Recep Tayyip Erdoğan'dan yana olacaktır." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2025 - 22:47 Güncelleme: 09.03.2025 - 22:52
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        AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı İbiş, Adana'da gençlerle buluştu:
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        AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş, "Hamdolsun 2017'de ve 2023'te gençlerin tercihi Recep Tayyip Erdoğan'dı. Bundan sonra, 2028 ve 2029'da da gençlerin tercihi Recep Tayyip Erdoğan'dan yana olacaktır." dedi.

        İbiş, Adana Müze Kompleksi'nde düzenlenen "Gençlik Buluşması" programında, AK Parti Gençlik Kolları'nın 1 milyondan fazla üyesiyle tüm Türkiye'de teşkilatlanan tek gençlik yapılanması olduğunu söyledi.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türkiye siyasetinin gençlere bakışını değiştirdiğini dile getiren İbiş, şöyle konuştu:

        "Maalesef önceden gençler, siyasette sadece ara eleman, tabiri caizse bir dolgu malzemesi olarak kullanılırdı. Partide hangi angarya iş varsa onları yapanlar olarak gençler bilinirdi. Hamdolsun Cumhurbaşkanı'mız geldiğinden itibaren bu bakış açısını değiştirmek için çok büyük çalışmalara imza attı, değişimler gerçekleştirdi."

        İbiş, AK Parti iktidarında seçilme yaşının önce 30'dan 25'e, ardından da 18'e indirildiğini anımsatarak, "Gençlerin önündeki seçilme yasağı kalkmış oldu. Recep Tayyip Erdoğan'dan önce bu ülkenin gençleri siyasi yasaklı konumundaydı." diye konuştu.

        Diğer siyasi partilerin geçmişte seçilme yaşının 18'e indirilmesine karşı çıktığını belirten İbiş, şu ifadeleri kullandı:

        "Hatta o kadar ileri gittiler ki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde basın toplantısı yaparak, yanlarına aldıkları kendi gençlik kollarından 18 yaşındaki gençleri göstererek 'Bunlar mı ülkeyi yönetecek, bunlar mı milletvekili olacak?' diyerek gençleri aciz ve hakir gördüler. Bu iradeye rağmen Cumhurbaşkanı'mız gençlerin arkasında durdu. Hamdolsun 2017'de ve 2023'te gençlerin tercihi Recep Tayyip Erdoğan'dı. Bundan sonra, 2028 ve 2029'da da gençlerin tercihi Recep Tayyip Erdoğan'dan yana olacaktır. "

        AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı İbiş, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Bizim gençler olarak bizlere bu fırsatı açan, bu değeri veren tek lider Recep Tayyip Erdoğan'a borcumuz var. Diğer siyasi partilerde bizlere sadece bayrak asma ve masa taşıma vizyonu verilirken Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin gençlerine bu ülkeyi, şehirleri yönetme vizyonu verdi. Bu çok kıymetli bir şey. O yüzden bizlerin bunu her ortamda söylemesi lazım. Gençlere gerçekten kim samimiyetle yaklaşıyor kim sadece söylem aracı olarak yaklaşıyor bunu bizlerin çok iyi anlatması lazım."

        - "Biz bu oyunun aynısını 2023'te gördük"

        İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, CHP'nin cumhurbaşkanı adayını belirlemek için 23 Mart'ta yapacağı ön seçim öncesi yürüttüğü çalışmalara değinen İbiş, şu değerlendirmede bulundu:

        "Daha bir yıl önce seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçilen şahıs, bir yıl olmadan, ortada herhangi bir seçim yokken İstanbul halkının verdiği siyasi iradeyi şu anda hiçe sayarak cumhurbaşkanı adaylığı turuna çıkıyor. Cumhuriyet Halk Partisi Adana İl Başkanı da bugün onu 'Sayın Cumhurbaşkanım' diyerek kürsüye davet ediyor. Biz bu oyunun aynısını 2023'te gördük. Cumhurbaşkancılık oynayanların, cumhurbaşkanı yardımcılığı oynayanların cevabını 2023'te en güçlü şekilde verdik. Bundan sonra da inşallah güçlü şekilde vereceğiz. Onlar şimdi bu oyunlarını oynamaya devam etsinler. Kendilerini böyle gazlaya dursunlar biz sandıkta onlara gereken cevabı verince inşallah Recep Tayyip Erdoğan'ın kim olduğunu bir kez daha anlarlar."

        AK Parti İl Başkanı Tamer Dağlı da gelecek nesle daha güzel ve yaşanabilir bir ülke bırakmayı amaçladıklarını belirterek, "Bu ülke için hizmet eden nice siyasiler oldu. Günün sonunda 'Allah razı olsun, güzel şeyler yapıldı' deniliyor. Allah razı olsun Sayın Cumhurbaşkanı'mız ve yol arkadaşları olarak bizler bu ülkeye yapılmayanları yaptık." dedi.

        Konuşmaların ardından program soru cevap bölümüyle devam etti.

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