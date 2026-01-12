Habertürk
        Adana'da Çalışan Gazeteciler Günü etkinliği düzenlendi

        Adana'da Çalışan Gazeteciler Günü etkinliği düzenlendi

        Adana'da Seyhan Belediyesince 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2026 - 14:00 Güncelleme: 12.01.2026 - 14:00
        Seyhan Belediye Başkan Vekili Hasibe Akkan, 100. Yıl Çırçır Sanat Merkezi'nde organize edilen programda basın mensuplarıyla bir araya geldi.

        Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayan Akkan, "Biz çok iyi biliyoruz ki gazeteciliğin günü, saati, tatili, bayramı yoktur. Haber nerede siz oradasınız." dedi.

        Çukurova Gazeteciler Cemiyet Başkanı Cafer Esendemir de etkinlikten dolayı belediyeye teşekkür etti.

        Konuşmaların ardından Akkan, Esendemir ve basın mensupları pasta kesti, hatıra fotoğrafı çektirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

