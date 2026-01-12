Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da parfüm çalmaları güvenlik kamerasınca kaydedilen 2 zanlı yakalandı

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesindeki bir marketten parfüm çalmaları güvenlik kamerasınca görüntülenen 2 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2026 - 11:44 Güncelleme: 12.01.2026 - 11:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da parfüm çalmaları güvenlik kamerasınca kaydedilen 2 zanlı yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesindeki bir marketten parfüm çalmaları güvenlik kamerasınca görüntülenen 2 zanlı gözaltına alındı.

        Levent Mahallesi'ndeki iş yerinin sahibi A.Ş. raftaki 2 parfümün çalındığını fark etti.

        İhbar üzerine çalışma başlatan Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, marketin güvenlik kamerası kaydındaki inceleme sonucu 2 şüphelinin kimliğini belirledi.

        Zanlılar İ.T. ve S.U, iş yerinin yakınındaki caddede yürüdükleri sırada polis ekiplerince yakalandı.

        Üst aramalarında çalıntı parfümler bulunan 2 zanlı, Köprübaşı Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İran'da can kaybı 500'ü aştı
        İran'da can kaybı 500'ü aştı
        Şiddetten kaçtılar... Anne ile kızı camiye sığındı!
        Şiddetten kaçtılar... Anne ile kızı camiye sığındı!
        Bakanlıktan fahiş fiyatlara 2 milyar 658 milyon TL ceza
        Bakanlıktan fahiş fiyatlara 2 milyar 658 milyon TL ceza
        Putin Venezuela konusunda neden sessiz kaldı?
        Putin Venezuela konusunda neden sessiz kaldı?
        Babasını baltayla öldürüp kireçlemişti! Böyle evlat olmaz olsun!
        Babasını baltayla öldürüp kireçlemişti! Böyle evlat olmaz olsun!
        Trump, kendisini "Venezuela'nın Başkan Vekili" ilan etti
        Trump, kendisini "Venezuela'nın Başkan Vekili" ilan etti
        B planı Dovbyk!
        B planı Dovbyk!
        Keşif için girdikleri mağarada karşılaştılar
        Keşif için girdikleri mağarada karşılaştılar
        Szymanski'ye Rennes kancası!
        Szymanski'ye Rennes kancası!
        6 kilo altın ve 1 milyon TL çaldı! Şaşırtan savunma!
        6 kilo altın ve 1 milyon TL çaldı! Şaşırtan savunma!
        Genç kadın sevgilisini banyoda katletti!
        Genç kadın sevgilisini banyoda katletti!
        Kiralanan oyuncularda son durum ne?
        Kiralanan oyuncularda son durum ne?
        Kırmızı halıda Hollywood ihtişamı
        Kırmızı halıda Hollywood ihtişamı
        83. Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu
        83. Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu
        Vasiyetini hazırladı
        Vasiyetini hazırladı
        Kim gelecekten geliyor?
        Kim gelecekten geliyor?
        Müşterilerini dolandırdı... Afrika'da iş yeri açtı!
        Müşterilerini dolandırdı... Afrika'da iş yeri açtı!
        12 - 18 Ocak haftalık burç yorumlarınız
        12 - 18 Ocak haftalık burç yorumlarınız
        Babaanne ile 2 torunu öldürülmüştü... 3 dakikada 3 cinayet!
        Babaanne ile 2 torunu öldürülmüştü... 3 dakikada 3 cinayet!
        Rekorun ardından belirsizlik kapıda
        Rekorun ardından belirsizlik kapıda

        Benzer Haberler

        Adana'nın o ilçesinde kar hayatı durdurdu: Yollar kapandı, okullar tatil ed...
        Adana'nın o ilçesinde kar hayatı durdurdu: Yollar kapandı, okullar tatil ed...
        Markette koklayarak beğendikleri deodorantları çaldılar
        Markette koklayarak beğendikleri deodorantları çaldılar
        Hayvan hastaneleri 24 saat boyunca üst düzey ekipmanlarla hizmet veriyor
        Hayvan hastaneleri 24 saat boyunca üst düzey ekipmanlarla hizmet veriyor
        Doğan: "Tarım işçisi yevmiyeleri üzerine yanıltıcı paylaşımlara itibar edil...
        Doğan: "Tarım işçisi yevmiyeleri üzerine yanıltıcı paylaşımlara itibar edil...
        Adana'da kaçak makaron ve tütün operasyonu; 2 tutuklama
        Adana'da kaçak makaron ve tütün operasyonu; 2 tutuklama
        Kozan Terziler Odası Başkanlığına Kadir Kürşat Ocak seçildi
        Kozan Terziler Odası Başkanlığına Kadir Kürşat Ocak seçildi