Adana'da darp ve gasp iddiasıyla yargılanan 2 sanığa 10'ar yıl hapis cezası verildi

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde darbettikleri kişinin cep telefonunu zorla aldıkları gerekçesiyle yargılanan 2 sanık 10'ar yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuksuz sanıklar U.Ç. ve H.Ü, müşteki M.C. ile tarafların avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, 4 Nisan 2025'te masraf paylaşımlı yolculuk uygulamasında tanışan M.C. ve U.Ç'nin araçla İstanbul'dan Adana'ya geldiklerini belirtti.

U.Ç'nin arkadaşı H.Ü'nün Yenibaraj Mahallesi'nde araca binmesinin ardından taraflar arasında ücret tartışması çıktığını anlatan savcı, sanıkların M.C'yi darbedip cep telefonunu gasbettiklerini kaydetti.

Savcı, U.Ç. ve H.Ü'nün "birden fazla kişi tarafından birlikte yağma" suçundan 10'ar yıldan 15'şer yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Sanıklardan U.Ç. savunmasında, "M.C'nin telefonunu gasbetmedim. Arkadaşım H.Ü. beni karşılamak ve eşyalarıma yardımcı olmak için caddede bekliyordu. Aramızdaki kavga sırasında bizi ayırmaya çalıştı. Müştekinin beyanları gerçeği yansıtmamaktadır. Kendisi bize saldırdı." ifadelerini kullandı.