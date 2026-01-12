Habertürk
Habertürk
        Adana Haberleri

        Adana'da darp ve gasp iddiasıyla yargılanan 2 sanığa 10'ar yıl hapis cezası verildi

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde darbettikleri kişinin cep telefonunu zorla aldıkları gerekçesiyle yargılanan 2 sanık 10'ar yıl hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2026 - 13:54 Güncelleme: 12.01.2026 - 13:54
        Adana'da darp ve gasp iddiasıyla yargılanan 2 sanığa 10'ar yıl hapis cezası verildi
        Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuksuz sanıklar U.Ç. ve H.Ü, müşteki M.C. ile tarafların avukatları katıldı.

        Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, 4 Nisan 2025'te masraf paylaşımlı yolculuk uygulamasında tanışan M.C. ve U.Ç'nin araçla İstanbul'dan Adana'ya geldiklerini belirtti.

        U.Ç'nin arkadaşı H.Ü'nün Yenibaraj Mahallesi'nde araca binmesinin ardından taraflar arasında ücret tartışması çıktığını anlatan savcı, sanıkların M.C'yi darbedip cep telefonunu gasbettiklerini kaydetti.

        Savcı, U.Ç. ve H.Ü'nün "birden fazla kişi tarafından birlikte yağma" suçundan 10'ar yıldan 15'şer yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

        Sanıklardan U.Ç. savunmasında, "M.C'nin telefonunu gasbetmedim. Arkadaşım H.Ü. beni karşılamak ve eşyalarıma yardımcı olmak için caddede bekliyordu. Aramızdaki kavga sırasında bizi ayırmaya çalıştı. Müştekinin beyanları gerçeği yansıtmamaktadır. Kendisi bize saldırdı." ifadelerini kullandı.

        H.Ü. de hakkındaki suçlamaları reddetti.

        Müşteki M.C. ve avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, "birden fazla kişi ile birlikte yağma" suçundan 10'ar yıl hapis cezasına çarptırdığı sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

