Adanaspor'dan hastaneye kaldırılan Amadou Ciss açıklaması:

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, Solwie Energy Fatih Karagümrük maçında sakatlanan ve hastaneye kaldırılan Senegalli futbolcusu Amadou Ciss'in sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Turuncu-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, karşılaşmanın son dakikalarında rakip oyuncuyla çarpışarak kısa süreli baygınlık geçiren Ciss'e ilk anda kulüp doktorlarının müdahale ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Tedavi esnasında oyuncumuzun ikinci kez bayılması sonucu sahaya ambulans istenmiştir ancak görevlendirilen ambulans şoförü ve hemşirelerin görev yerlerinde bulunmaması, ambulansın sahaya geç girmesi herkesi derinden üzmüştür. Yaşanan olayın ardından oyuncumuz tedbir amacıyla hastaneye kaldırılmış olup yapılan tetkikler sonucunda herhangi bir olumsuz durum olmadığı anlaşılmıştır." denildi.

Kulüp ayrıca, ambulansın sahaya geç girmesiyle ilgili ihmali bulunanların takipçisi olacağını duyurdu.