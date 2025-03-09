5 ülkeden DEAŞ'a karşı ortak mekanizma

Türkiye, Ürdün, Irak, Lübnan ve Suriye tarafından yayınlanan ortak bildiride, Suriyenin güvenliğinin altını oyan tüm girişimler kınanarak, Şam yönetimine destek verildi.

Başkent Amman'da gerçekleşen toplantı sonrasında, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan eş-Şeybani ve Lübnan Dışişleri Bakanı Yusuf Recci ortak basın toplantısı düzenledi.

Safedi basın toplantısında, Suriye'nin güvenliğinin komşu ülkeler için taşıdığı öneme değindi ve komşu ülkelerle bu konuda neler yapılması gerektiğini görüştüklerini ve pek çok noktada hemfikir olduklarını söyledi.

DEAŞ'ın Suriye ve bölge için oluşturduğu tehditle mücadelede birlikte hareket etme konusunda hemfikir olduklarını kaydeden Safedi, Suriye'nin güvenliği ve istikrarının komşu ülkeler için önemli olduğunu ifade etti.

Fidan, sözlerine "Tarihi bir toplantı gerçekleştirdik" diyerek başladı. Bölgesel sorunların çözümüne yönelik bölgesel adımlar atılarak, "problemlere yol açan" olası uluslararası müdahalelere de gerek duyulmayacağını belirtti.

"MÜŞTEREK BİR HAREKAT MERKEZİ"

Fidan, DEAŞ'in birden fazla ülkede aktif olduğunun altını çizerek, bölge ülkelerinin bir araya gelerek bir platform kurmasının önemli olduğunu söyledi.

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Başlangıç olarak "müşterek bir harekat merkezinin kurulmasının" da ilk somut olacağını kaydetti.

Bakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Güler ve MİT Başkanı Kalın ile 15 Ocak'ta Suriyeli, 6 Ocak'ta Ürdünlü muhataplarıyla Ankara'da, 14 Mart 2024'te de Iraklı muhataplarıyla Bağdat'ta aynı formatta gerçekleştirilen toplantılarda bir araya gelmişti.

"BİZ ÜSTÜMÜZE DÜŞENİ YAPTIK"

Fidan, "PKK Kürtleri temsil etmiyor, PKK'nın Türkiye'de bir metrekare bir toprağı yok ama Suriye'nin üçte birini işgal etmiş, enerji kaynaklarının başına oturmuş durumda" dedi.

"Günün sonunda bu sadece sorun benim değil, Irak, Suriye hatta İran'ın da sorunu" diyen Dışişleri Bakanı şöyle devam etti:

"DAEŞ'i nasıl söylüyorsak PKK için de aynısının söylenmesi gerekiyor. Biz kendi üstümüze düşeni yaptık. Irak'ta silahlı gruplar dolaşırken kim yatırım getirecek? Bunlar Iraklı, Suriyeli kardeşlerimizin kendi konuları ve DAEŞ'e benzer şekilde yakın bir işbirliğiyle götürüyoruz."

2. SURİYE VE KOMŞU ÜLKELER TOPLANTISI TÜRKİYE'DE OLACAK Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi, nisan ayında 2. Suriye ve Komşu Ülkeler Toplantısına Türkiye'nin ev sahipliği yapacağını kaydetti. İsrail'in, bölgede hedeflerine ulaşmak için kaos ortamı oluşturmaya çalıştığına ve terörizmin yeşerdiği ortamlara katkıda bulunduğuna vurgu yapan Safedi, "Türkiye’ye yönelik her türlü terör tehlikesi bize yönelik de bir tehdittir." diyerek teröre karşı ortak duruşlarını ifade etti. Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin de toplantıda DEAŞ'ın Suriye ve komşu ülkeler üzerindeki tehditlerine odaklanıldığını aktardı. Irak ve Suriye'nin istikrarının ayrılmaz bir bütün olduğunun altını çizen Hüseyin, "Irak'ın DEAŞ'tan çok çektiğini, bu örgüte karşı verilecek mücadelenin ise sadece Suriye değil bölgesel düzeyde olması gerektiğini" dile getirdi. DEAŞ'ın gücünün ve faaliyet gösterdiği alanın büyüdüğüne dikkati çeken Hüseyin, Suriye yönetiminin katılımıyla bir operasyon odası kurulması konusunda mutabakata vardıklarını aktardı. Lübnan Dışişleri Bakanı Recci de Suriye'nin istikrarının Lübnan için çok önemli olduğunu belirtti. Recci, silah, uyuşturucu kaçakçılığı ve terörizmle mücadele de dahil olmak üzere ülkeler arasında işbirliği olduğunu ifade etti. ÜRDÜN KRALI: SURİYE'NİN YANINDAYIZ Ürdün Kralı 2. Abdullah, güvenliğini, istikrarını, toprak bütünlüğünü koruma konusunda Suriye'nin yanında olduklarını belirtti. Ürdün Kraliyet Divanından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kral Abdullah başkent Ammandaki El-Hüseyniye Sarayında, Suriye ve Komşu Ülkeler Toplantısına katılan ülkelerin temsilcilerini kabul etti. Kral Abdullah, Ürdünün, Suriyenin güvenliğini, istikrarını, toprak bütünlüğünü koruma ve vatandaşlarını koruma konusunda yanında durduğunu vurguladı. Açıklamada Ürdün Kralı Abdullahın şu ifadeleri kullandığı belirtildi: "Suriyeye komşu ülkeler arasında koordinasyonun sürdürülmesinin öneminin yanı sıra, özellikle terörle mücadele, sınır güvenliği ve silah ile uyuşturucu kaçakçılığının önlenmesi konularında ortak zorluklarla başa çıkmak açısından büyük önem taşımaktadır."