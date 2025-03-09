Baygınlık geçiren futbolcuya sedyeyi kulüp personeli taşıdı

TFF 1'inci Lig'in 29'uncu haftasındaki Adanaspor - Fatih Karagümrük maçının 88'inci dakikasında Adanasporlu futbolcu Cıss çarpışma sebebi ile baygınlık geçirdi.

TFF 1'inci Lig'in 29'uncu haftasında Adanaspor sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk etti. Bu maçın 88'inci dakikasında Adanaspor forması giyen Cıss çarpışma sebebi ile baygınlık geçirdi. Defalarca ambulans çağrılmasına rağmen ambulans şoförü ve ekibi aracın başında olmadığı için sedyeyi Adanaspor personeli taşıdı.