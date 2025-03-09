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        Baygınlık geçiren futbolcuya sedyeyi kulüp personeli taşıdı

        TFF 1'inci Lig'in 29'uncu haftasındaki Adanaspor - Fatih Karagümrük maçının 88'inci dakikasında Adanasporlu futbolcu Cıss çarpışma sebebi ile baygınlık geçirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.03.2025 - 21:33 Güncelleme: 09.03.2025 - 21:35
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        Baygınlık geçiren futbolcuya sedyeyi kulüp personeli taşıdı
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        TFF 1'inci Lig'in 29'uncu haftasındaki Adanaspor - Fatih Karagümrük maçının 88'inci dakikasında Adanasporlu futbolcu Cıss çarpışma sebebi ile baygınlık geçirdi.

        TFF 1'inci Lig'in 29'uncu haftasında Adanaspor sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk etti. Bu maçın 88'inci dakikasında Adanaspor forması giyen Cıss çarpışma sebebi ile baygınlık geçirdi. Defalarca ambulans çağrılmasına rağmen ambulans şoförü ve ekibi aracın başında olmadığı için sedyeyi Adanaspor personeli taşıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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