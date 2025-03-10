Adanasporlu Ciss'ten iyi haber

TFF 1'inci Lig'in 29'uncu haftasındaki Adanaspor - Fatih Karagümrük maçının 88'inci dakikasında baygınlık geçiren ve ambulans ile hastaneye kaldırılan Adanasporlu futbolcu Amaduo Ciss'in durumunun iyi olduğu açıklandı.

Adanaspor Kulübü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Fatih Karagümrük maçının son dakikalarında baygınlık geçiren Amaduo Ciss'in sağlık durumunun iyi olduğu bildirilirken, yaşanan ambulans krizinin takipçisi olacaklarını duyurdular. Kulübün yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

'Futbolcumuz Amadou Ciss, maçın son dakikalarında girdiği mücadele sonucu rakip oyuncuyla çarpışıp, kısa süreli baygınlık geçirmiştir. Pozisyonun akabinde kulübümüz doktorları olaya müdahale etmiştir. Tedavi esnasında oyuncumuzun 2'nci kez bayılması sonucu sahaya ambulans istenmiştir ancak görevlendirilen ambulans şöförü ve hemşirelerin görev yerlerinde bulunmaması, ambulansın sahaya geç girmesi herkesi derinden üzmüştür. Yaşanan olayın ardından oyuncumuz tedbir amacıyla hastaneye kaldırılmış olup yapılan tetkikler sonucunda herhangi bir olumsuz durum olmadığı anlaşılmıştır. Öte yandan, maç esnasında yaşanan ‘ambulans’ krizinde ihmali bulunanların takipçisi olacağımızı kamuoyuna bildiririz"