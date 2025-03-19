Adana'da sağanağın ardından dolu etkili oldu
Adana'nın Feke ilçesinde sağanağın ardından dolu etkili oldu.
Adana'nın Feke ilçesinde sağanağın ardından dolu etkili oldu.
İlçe genelinde öğlen saatlerinde başlayan sağanak, Tapan mevkisinde yerini doluya bıraktı.
Etkili olan dolunun ardından yollarda ve tarlalarda yer yer beyaz örtü oluştu.
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