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        Adana'da kahvehanedeki 2 kişinin öldürülmesine ilişkin yakalanan zanlı tutuklandı

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesindeki kahvehanede 2 kişinin tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2025 - 11:14 Güncelleme: 27.03.2025 - 11:14
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        Adana'da kahvehanedeki 2 kişinin öldürülmesine ilişkin yakalanan zanlı tutuklandı
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        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesindeki kahvehanede 2 kişinin tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kiremithane Mahallesi Eczacı Haşim Dalgıç Caddesi'ndeki işletmede dün gece saatlerinde Erkan Savan (35) ve Ramazan Durak'ın (40) hayatını kaybettiği silahlı saldırının ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan zanlı D.G'nin (17) işlemleri tamamlandı.

        D.G'nin annesi H.G'nin bir süre önce kuzeni Savan'a 8 çeyrek altın borç verdiği, kahvehaneye gidip borcun kendisine ödenmesini isteyen zanlı ile maktul arasında tartışma çıktığı iddia edildi.

        Tartışmanın ardından kahvehaneden ayrılan D.G'nin, bir süre sonra işletmeye dönüp saldırıyı gerçekleştirdiği, yaşamını yitiren Durak'ın ise olayla bağlantısının bulunmadığı öğrenildi.

        Adliyeye sevk edilen D.G. savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Zanlının saldırıdan önce Erkan Savan'ın bulunduğu kahvehanenin yakınında kıyafetinin kapüşonu ve tıbbi maskeyle yüzünü gizleyip beklemesi, daha sonra da iş yerine yönelmesi çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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