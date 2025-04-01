Adana'da Obruk Şelalesi Tabiat Parkı'nda bayram yoğunluğu

Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olması dolayısıyla tatilciler, ilçe merkezine 3, şehir merkezine 164 kilometre mesafedeki Obruk Şelalesi Tabiat Parkı'na gitti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.