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        Adana'da Obruk Şelalesi Tabiat Parkı'nda bayram yoğunluğu

        Adana'nın Saimbeyli ilçesindeki Obruk Şelalesi Tabiat Parkı'nda bayram tatili dolayısıyla ziyaretçi yoğunluğu oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.04.2025 - 15:15 Güncelleme: 01.04.2025 - 15:21
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        Adana'da Obruk Şelalesi Tabiat Parkı'nda bayram yoğunluğu
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        Adana'nın Saimbeyli ilçesindeki Obruk Şelalesi Tabiat Parkı'nda bayram tatili dolayısıyla ziyaretçi yoğunluğu oluştu.

        Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olması dolayısıyla tatilciler, ilçe merkezine 3, şehir merkezine 164 kilometre mesafedeki Obruk Şelalesi Tabiat Parkı'na gitti.

        Bölgeyi gezen tatilciler, dağlardaki karların erimesiyle coşkun akan Obruk Şelalesi'nin manzarasında da aileleriyle vakit geçirip hatıra fotoğrafı çektiriyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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