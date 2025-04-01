Adana'da Obruk Şelalesi Tabiat Parkı'nda bayram yoğunluğu
Adana'nın Saimbeyli ilçesindeki Obruk Şelalesi Tabiat Parkı'nda bayram tatili dolayısıyla ziyaretçi yoğunluğu oluştu.
Adana'nın Saimbeyli ilçesindeki Obruk Şelalesi Tabiat Parkı'nda bayram tatili dolayısıyla ziyaretçi yoğunluğu oluştu.
Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olması dolayısıyla tatilciler, ilçe merkezine 3, şehir merkezine 164 kilometre mesafedeki Obruk Şelalesi Tabiat Parkı'na gitti.
Bölgeyi gezen tatilciler, dağlardaki karların erimesiyle coşkun akan Obruk Şelalesi'nin manzarasında da aileleriyle vakit geçirip hatıra fotoğrafı çektiriyor.
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