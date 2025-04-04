Adana'da hırdavat dükkanını kundakladıkları iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı

Zanlıların olay yerine gelişi ve kundaklamanın ardından kaçmaları güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İhbar üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekiplerince bölgedeki güvenlik kameralarının kayıtlarında yapılan incelemede, zanlıların A.A. (22) ve M.A. (19) olduğu belirlendi.

Dükkanın yanındaki 2 iş yeri ile otomobile de sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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