Adana'da hırdavat dükkanını kundakladıkları iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde hırdavat dükkanının kundaklanmasına ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde hırdavat dükkanının kundaklanmasına ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Yeşiloba Metal Sanayi Sitesi'nde 23 Mart'ta E.H'ye ait hırdavat dükkanını benzin dökerek ateşe veren 2 zanlı kaçtı.
Dükkanın yanındaki 2 iş yeri ile otomobile de sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
İhbar üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekiplerince bölgedeki güvenlik kameralarının kayıtlarında yapılan incelemede, zanlıların A.A. (22) ve M.A. (19) olduğu belirlendi.
Ceyhan ilçesinde düzenlenen operasyonda yakalanan 2 şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Zanlıların olay yerine gelişi ve kundaklamanın ardından kaçmaları güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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