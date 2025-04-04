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        Adana'da hırdavat dükkanını kundakladıkları iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde hırdavat dükkanının kundaklanmasına ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2025 - 09:56 Güncelleme: 04.04.2025 - 09:56
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        Adana'da hırdavat dükkanını kundakladıkları iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde hırdavat dükkanının kundaklanmasına ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Yeşiloba Metal Sanayi Sitesi'nde 23 Mart'ta E.H'ye ait hırdavat dükkanını benzin dökerek ateşe veren 2 zanlı kaçtı.

        Dükkanın yanındaki 2 iş yeri ile otomobile de sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        İhbar üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekiplerince bölgedeki güvenlik kameralarının kayıtlarında yapılan incelemede, zanlıların A.A. (22) ve M.A. (19) olduğu belirlendi.

        Ceyhan ilçesinde düzenlenen operasyonda yakalanan 2 şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Zanlıların olay yerine gelişi ve kundaklamanın ardından kaçmaları güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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