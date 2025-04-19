Adana'da arının soktuğu kişi öldü
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde arının soktuğu kişi hayatını kaybetti.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde arının soktuğu kişi hayatını kaybetti.
Zeytinli Mahallesi'nde arıcılık yapan İlhami Özden, kovanların bakımını yaptığı sırada sol serçe parmağından arı sokması sonucu fenalaştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibi, alerjisi bulunan Özden'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Özden'in cesedi yapılan incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.