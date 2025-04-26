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        Adana'da kaçakçılık operasyonunda 3 zanlı yakalandı

        Adana'da polis ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2025 - 10:08 Güncelleme: 26.04.2025 - 10:08
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        Adana'da kaçakçılık operasyonunda 3 zanlı yakalandı
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        Adana'da polis ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürün bulunduğu belirlenen 2 aracı takibe alarak merkez Sarıçam ilçesinde durdurdu.

        Araçlarda yapılan aramalarda gümrük kaçağı 28 cep telefonu, 80 elektronik sigara ile 900 paket elektronik sigara kiti ele geçirildi, 3 zanlı gözaltına alındı.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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