Adana merkezli silah kaçakçılığı operasyonunda 21 zanlı tutuklandı

Adana merkezli 23 ilde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 94 zanlıdan 21'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak silah ticaretine yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Ekipler teknik ve fiziki takibe aldıkları şüphelilerin, bir kısmı yurt dışından yasa dışı yollarla getirilen silahları piyasaya sürme hazırlığında olduğunu tespit etti.

Özel harekat polislerinin de desteğiyle 23 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramalarda M4 piyade tüfeği, 7 av tüfeği, 22 tabanca ile 2 bin 217 mermi ele geçirildi, 94 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 21'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 13'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 60 kişi ise savcılık talimatıyla salıverildi.

Ele geçirilen silahlar balistik inceleme için Adana Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğüne gönderildi.