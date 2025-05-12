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        Adana merkezli silah kaçakçılığı operasyonunda 21 zanlı tutuklandı

        Adana merkezli 23 ilde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 94 zanlıdan 21'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2025 - 10:07 Güncelleme: 12.05.2025 - 10:13
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        Adana merkezli silah kaçakçılığı operasyonunda 21 zanlı tutuklandı
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        Adana merkezli 23 ilde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 94 zanlıdan 21'i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak silah ticaretine yönelik çalışma gerçekleştirdi.

        Ekipler teknik ve fiziki takibe aldıkları şüphelilerin, bir kısmı yurt dışından yasa dışı yollarla getirilen silahları piyasaya sürme hazırlığında olduğunu tespit etti.

        Özel harekat polislerinin de desteğiyle 23 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

        Adreslerde yapılan aramalarda M4 piyade tüfeği, 7 av tüfeği, 22 tabanca ile 2 bin 217 mermi ele geçirildi, 94 kişi gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 21'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 13'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 60 kişi ise savcılık talimatıyla salıverildi.

        Ele geçirilen silahlar balistik inceleme için Adana Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğüne gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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